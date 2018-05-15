搶攻越南商機 萬海投資北越 海防國際貨櫃碼頭正式營運

看好越南市場和經濟成長，萬海 (2615) 與越南西貢新港總公司、商船三井、伊藤忠商事株式會社合資成立海防國際貨櫃碼頭有限公司，日前於海防港舉行開幕儀式。萬海表示，海防港深水碼頭工程歷時兩年開發打造，為越南北部首座深水港，水深 16 公尺，可灣靠大型船舶達 14000TEU。此外，海防港也為一便捷中轉樞紐，可將貨載延伸至中國大陸、歐洲及美洲地區，幫助貨主開創更多商機並帶動越南進出口表現。



萬海指出，在亞洲區間航程佈局完善，自 1993 年開闢越南航線以來，持續深耕，至今共擁有 13 條越南航線，涵蓋胡志明、蓋梅、峴港、海防等主要港口。2017 年在蓋梅港達成近 130 萬 TEU 貨物吞吐量歷史新高後，海防國際貨櫃碼頭的完工投產，也將成為萬海深耕亞洲佈局全球策略最佳註解。

