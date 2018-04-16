看好印尼商機 陽明及萬海4月起攜手合作新航線

看好印尼經濟成長動能，陽明海運 (2609) 及萬海航運 (2615) 今(16)日宣布自 20 日起將聯營新增一條星馬連結印尼主要港口航線，由陽明及萬海聯營。此航線船舶配置為二艘船舶，由萬海及陽明各投入一艘 2800 TEU 船舶共同營運，提供每周定期航班的服務，航程周期為 14 天。其中陽明將該航線定義為東南亞航線升級 (Southeast Asia Service，SEA) 提供新加坡 / 馬來西亞巴生往返印尼雅加達、泗水及潘姜間便捷的服務。



至於萬海定義為 (Strait- Java I Service，SJ1) 航線；而航線靠港順序為巴生港(Port Kelang)–新加坡(Singapore)–雅加達(Jakarta)–泗水(Surabaya)–潘姜(Panjang)–雅加達(Jakarta)–巴生港(Port Kelang)。



此外，陽明除優化現有東南亞航線外，搭配現有中國–印尼航線 (China-To-Indonesia Service，CTI 航線) 與台灣–香港–印尼航線(Taiwan-Hong Kong-Indonesia，THI 航線)，將可提供更多元的印尼航線服務網絡。



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