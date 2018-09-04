永光增加染料中間體供應商 數位墨水占色料產品比重達2成

台灣 LED 供應鏈受到大陸強力競爭，永光 (1711) 電化部門遭遇瓶頸，而碳料去年表現疲弱，仍在努力恢復營運動能，其營運重心放占營收比重 46% 色 (染) 料部門，具附加價值數位噴印墨水占色料部位比重達 2 成。永光自從 2000 年開始啟動升級轉型，當時有 8 成營收來自於色料，到去年各事業群營運發更為均衡，色料化學營收比重降至 46%，特用化學占 21%、碳料占 2 成、電子化學占了 11%，醫藥化學品占 2 成。



電子化學主力產品藍光 LED 研磨液，大陸紅色供應鏈競爭下，台灣 LED 廠減少藍光產品供應，導致該部門 2016 年出現虧損，永光以發展光阻劑、顯影液、清洗液來因應，開發 IC 封裝，內嵌式顯示器與可撓式裝置低溫製程。



至於特化部門穩健發展，去年競爭加劇，永光採取彈性價格策略，今年營收可望略優去年，未來積極發展產品線為水性塗料、光固化塗料、汽車輕量化材料等。



色料部門因大陸落實環保稽查，色料中間體供應減少，導致價格飆漲，永光以增加印度方面供應商來因應，相較大陸競爭對手長期以來依賴內部供應商，供應鏈更具彈性。



數位印花趨勢發展，帶動數位噴印墨水的需求，目前墨水類型區分為分散、酸性、顏料型，其供應鏈為染料合成段、醇化、高度醇化到配方，永光已經開始研發顏料型數位墨水。