染料中間體供應減 永光總座稱供應鏈要有「低價染料時代已過」準備

永光 (1711) 於今 (6) 日召開股東會完成董監改選，通過每股 0.5 元股息盈餘分派案，大陸落實環保稽查，引發染料中間體廠商淘汰潮，導致價格走高，永光總經理陳偉望認為，染料中間生產廠商減少，推動長期價格走揚，下游業者要有「低價染料時代已經過去」的心理準備，其原料藥二廠因美國 FDA 施行更嚴格查廠標準，今年 3 月完成資料完整性作業順利結案，將逐步恢復供應。永光去年色料銷售 1 萬 8461 噸，占全球染料市場 153 萬噸市占率約 1.2%，該事業群占公司營比重約 45.5% 左右，染料中間體占製造成本比重高達 5 成之多，今日股東會上亦有股東詢問，大陸蘇北化工業有停工現象，增加中間體取得難度，如何因應中間體供應鏈變化的影響性？永光董事長陳建信回應股東，中間體係為色料、特化事業群重要原料，大陸中間體廠商關停潮，考驗原料採購能力，目前存貨管控不再追求庫存絕對金額最低化，而是確保料源充足，供應不能斷為原則！



陳偉望說，中國提高環保標準，壓縮到中間體廠商生存空間，供應量減少導致報價走高，目前與下游溝通價格調漲，原料成本得以轉嫁出去，供應鏈要有「低價染料時代已經過去」的心理準備。



永光亦布局前列腺素、其他原料藥，去年前列腺素原料藥銷售 1 萬 8370 克，其他原料藥為 230 公斤，營收比重 2.2%，其原料藥二廠 FDA 認證延宕了一段時間，陳偉望解釋，最近三、四年美國 FDA 對於原料藥廠查廠標準愈來愈嚴格，實施嚴格的標準對於產業秩序有正面幫助，原料藥二廠經過兩年查廠作業，於今年 3 月有結案報告，接下來，將重新建構客戶銷售網絡。

