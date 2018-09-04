較目標低30%！特斯拉8月末Model 3產量未能達標

雖然「平民神車」Model 3 今年 8 月末的周產量未能達到特斯拉的目標，但有望實現第三季全季目標。

據汽車業資訊網站 Electrek 新近消息，截至美東時間 8 月 31 日上周五，特斯拉 8 月最後一周產車約 6400 輛，其中 Model 3 約 4300 輛。

若上述消息屬實，就意味著，特斯拉沒能實現 8 月末周產 Model 3 6000 輛的公司目標，實際產量只有目標水平的 72%。

上週 Electrek 獲悉，如果 8 月最後一周產量要達到 6000 輛，特斯拉就要在當前每周產量的基礎上增長 30% 以上。第第三季 Model 3 的產量仍然波動很大，七天累計產量在 3500 到 4900 輛之間。

而據 Electrek 的最新消息，特斯拉還處於實現季度產量目標的正軌。因為截至 8 月末，特斯拉第三季已產車約 5.3 萬輛，其中 Model 3 超過 3.47 萬輛。

特斯拉自己定下的第三季 Model3 目標產量是 5 萬到 5.5 萬輛，華爾街見聞按照上述 Elecktrek 數據保守估算，9 月特斯拉需要生產約 3820 到 5070 輛。

因此，假如特斯拉的產量能保持在 8 月末水平，應該可以輕鬆達到第三季最低目標，只是還無法達到最高目標。

不過，金融部落格 Zerohedge 指出，此前有消息稱特斯拉 8 月最後一周會趕出約 6400 輛 Model 3，Electrek 的以上實際生產數據顯然和它差距較大。而且，以 Electrek 的數據推算並沒有考慮一些不可抗力事件。

比如今年 7 月華爾街見聞提到，特斯拉前員工向美國證監會「告密」，稱 Model 3 產量被虛報 44%；8 月特斯拉在加州佛蒙特的工廠着火。

另外，這些產量估算也沒有考慮到 Model 3 趕工可能帶來的質量問題。



8 月有特斯拉用戶在 Twitter 爆料，在購車半小時內，Model 3 新車的保險槓就在暴雨中脫落。



8 月美國媒體 Business Insider 稱，其獲得的內部文件顯示，Model 3 在 6 月最後一周的產量達到了特斯拉的關鍵生產目標，但當周生產的 5000 輛 Model 3 中，有 4300 多輛需要返工。

據 Electrek 最新報導，特斯拉還在以 6000 輛為周產目標努力，但同時報導提醒讀者，產量不等於交貨量。

Zerohedge 認為，Electrek 的說法讓人懷疑，未來 Model 3 的實際交付水平不及真正的產量。而對特斯拉來說最大的問題——Model 3 的需求還沒有答案。

8 月 25 日，持續了 17 天的特斯拉私有化鬧劇畫上句號，特斯拉的股價也因私有化事件在 8 月上演了過山車。

在特斯拉 CEO 馬斯克首次發推文披露考慮私有化當天，8 月 7 日特斯拉的股價收漲 11%。但此後媒體爆出美國證監會調查特斯拉的消息，特斯拉 9 日股價跌近 9%。25 日上上周末特斯拉決定放棄私有化後，27 日上周一特斯拉盤中跌超 4%。

本周一美國勞動節公休，美股休市，上周五特斯拉收跌 0.49%。整個 8 月，特斯拉股價月末幾乎持平月初，但股價振幅超過 30%。

私有化鬧劇結束後，投資者對特斯拉重新重視基本面，Model 3 的交付量將重新成為市場的焦點。