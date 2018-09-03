穎漢獲印度及北美大單 今年每股盈餘挑戰3.5元

穎漢 (4562) 總經理胡峻嘉指出，已接獲印度彎管設備及北美工具機訂單，其中印度 9 月起開始出貨，北美訂單最快明年首季量產出貨；法人估，穎漢受惠進入旺季，第三季每股賺逾 0.8 元，第四季毛利率進一步回到 40% 以上，單季每股盈餘 1 元，累計今年全年每股盈餘 3 元起跳，挑戰 3.5 元。穎漢上半年營收 7.17 億元，毛利率 35.93%，營益率 11.18%，稅前盈餘 1.03 億元，稅後淨利 0.76 億元，年增率 25.15%，每股盈餘為 1.12 元，其中上半年匯兌收益 2200 萬餘元。



胡峻嘉指出，目前在手訂單約 20 億元，其中設備逾 9 億元，工具機約 10 億多元，能見度到明年第一季底，但已接到這兩年訂單量。



胡峻嘉進一步表示，今年整體來看，印度今年以來已接到 7000 萬元訂單量，9 月起開始陸續出貨至年底，主要為日本及歐洲客戶，在高階產品接單量增加下，毛利率提升，可望填補美國及中國出貨小幅下降的缺口。



至於產品出貨方面，彎管設備 (含自動化) 加上工具機設備占比 90%，其中，自動化設備去年占比 11%，今年占比已拉升至 15%。



北美工具機訂單部分，胡峻嘉指出，從接單開始到出貨約 4 到 6 個月，之後進入量產，已簽訂兩年約 10 億元合約，最快明年第一季量產出貨。



穎漢在沒有匯率干擾下，第三季毛利率將較去年同期 33% 增加 4 至 5%，第四季可望再向上攀升回到 40%。



法人估，穎漢第三季稅後淨利 0.3 億元，每股盈餘 0.8 元以上，第四季將為今年全年營運高峰，單季每股賺 1 元以上，累計今年營收微幅成長，但獲利可望明顯增加，每股盈餘 3 元起跳，挑戰 3.5 元。