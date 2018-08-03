穎漢接獲北美客戶工具機大單 Q4起每季貢獻1億元營收

自動化設備廠穎漢 (4562-TW) 在進一步跨入工具機市場領域後，首度接獲億元級大訂單，這筆對北美工具機廠客戶的首批產品，將在今年第 4 季起開始正式出貨，訂單可望持續 2 年，將挹注明年營收約 5 億元，每季約增加 1 億元營收。

穎漢產品包括彎管設備、自動化工作站及工具機等產品，主要應用於汽車產業，其餘包括航太、航運等產業，今年上半年以彎管機營收占比最高，達 78%，工具機營收占比 9%；在新客戶等訂單下達並且將於第 4 季開始交貨後，全年工具機的營收占可望突破 10%。穎漢工具機的主軸為垂直狀態的加工中心機，可從事銑削、鑽削、鏜削及切削螺紋等工序。

在工具新客戶加入之後，法人估計，至少可挹注穎漢 2019 年營收達 5 億元，等於至少明年每季增加 1 億元營收。穎漢目前來自中國大陸市場營收占比約 4 成，北美占比約 3 成，新興市場主要在印度及澳洲。

穎漢第 2 季受惠北美出貨比重提升，營收為 3.95 億元，季增 22.8%，年增 0.5%，第 2 季北美出貨比重上揚，加上匯率挹注，法人估計，單季毛利率有望從第 1 季的 34% 拉升到 37%，加上匯兌收益挹注 3000 萬元，單季獲利季增近 10 倍，每股純益可望站穩 1 元，上半年每股純益將達 1.1 元以上。2018 年全年營收高峰將落在第 4 季，全年每股純益挑戰 2.6 元。