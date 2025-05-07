中國宣布：同意與美方接觸 何立峰將與貝森特舉行會談

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-05-07 08:19

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中國政府周三（7 日）宣布，在充分考慮全球期待、中方利益、美國業界和消費者呼籲的基礎上，中方同意與美方接觸，國務院副總理何立峰將於 5 月 9 日至 12 日訪問瑞士，與美國財長貝森特舉行會談。

中國商務部發言人周三說，美國新政府上任以來，採取一系列違規、無理單邊關稅措施，嚴重衝擊中美經貿關係，嚴重擾亂國際經貿秩序，也給世界經濟復甦帶來嚴峻挑戰。

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中國商務部發言人稱，中方為捍衛自身正當權益，堅決有力反制。近期美方高層不斷就調整關稅措施放風，通過多種渠道主動向中方傳遞消息，希望就關稅等問題與中方談起來。

中國商務部發言人表示，中方同意與美方接觸，何立峰作為中美經貿中方牽頭人，將在訪問瑞士期間與美方牽頭人貝森特舉行會談。

中國商務部發言人提到，中方的立場一貫，無論是打還是談，中方維護自身發展利益的決心不會改變。打，奉陪到底；談，大門敞開。任何對話談判必須在相互尊重、平等協商、互惠互利的前提下展開。

中國商務部發言人說，中國有句古話，「聽其言而觀其行」。美方想要談判解決問題，就要正視單邊關稅措施給自身和世界帶來的嚴重負面影響，正視國際經貿規則、公平正義和各界理性聲音，拿出談的誠意，糾正錯誤做法，與中方相向而行，通過平等協商解決雙方關切。