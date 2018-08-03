穎漢獲北美工具機2年大單 Q4開始出貨 明年營收挑戰20億元

穎漢 (4562) 獲北美工具機客戶訂單，雙方簽訂為期兩年長期大單，第一批預計今年第四季出貨。2019 年隨著工具機大單加入，法人預期，2019 年營收將有機會挑戰 20 億元大關。穎漢產品主要產品有彎管機及工具機，今年上半年仍以彎管機營收占比最高，達到 78%，工具機營收占比 9%，比重仍低。



穎漢工具機的主軸為垂直狀態的加工中心機，可從事銑削、鑽削、鏜削及切削螺紋等工序，近兩年透過參展、推廣產品，還處於耕耘階段，雖然有一定需求，但未達經濟規模。



穎漢指出，接觸兩年的北美工具機客戶在今年展現成果，正式接到兩年期的大訂單，首批訂單今年底就會出貨。



穎漢 2017 年營收 15.05 億元，今年上半年營收 7.17 億元，年增率 0.8%，預期今年營收呈個位數穩定成長。



穎漢目前大陸市場營收占比約 4 成，北美占比約 3 成，新興市場主要在印度及澳洲。近年來，穎漢持續佈局歐洲，透過歐洲大展，尋找歐洲新的客戶，但歐洲市場也需要長期耕耘、等待時間發酵，今年主要成長看佈局 10 年的印度市場，印度出貨機種也逐步邁向高階，有助於毛利率提升。