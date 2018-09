IFA全球最大消費電子大展：2018手機品牌亮點一次看！

在今年 8 月 31 日,德國柏林迎來全球最大的消費電子暨家電產品展 IFA,主要聚焦在消費性電子產品,如手機、平板、穿戴裝置、安全監控、高解析度 OLED 電視、智慧機器人等先進科技應用。以下是對於 Sony、華為、HTC、LG、黑莓和中興的看點整理。

Sony

Sony(6758-JP) 在 IFA 上推出下半年旗艦產品 Xperia XZ3,設計上與 Xperia XZ2 類似,此外還擁有曲面 OLED 螢幕,是該公司的第一款 QHD + 螢幕手機。Sony 在彎曲的 P-OLED 螢幕上也加入新特點和功能。後置攝鏡頭與上一代相同,但它配更高階的軟體以產生更好的圖像。外觀上有森林綠和波爾多紅等新色可以選擇。

此外,Sony 也推出了新款降噪耳機 WH-1000XM3,採用專用降噪處理器,比上一代產品更輕,擁有新設計的耳罩與 USB-C 快速充電口。

SONY 的 Xperia XZ3(圖: GSMArena)

華為

華為 (002502-CH) 正式推出 Mate 20 Lite,並宣布新一代人工智慧手機晶片組「麒麟 980」。採用 TSMC 7 奈米製程,是第一款支持 LPDDR4X RAM 的產品,也是第一款支持雙 NPU 處理器的產品。在晶片上集成了領先的 ISP,Cortex-A76 CPU 內核,首款商用 Mali-G76 GPU 並率先支援 LTE Cat.21,能夠通過 4G LTE 提供高達 1.4Gbps 的下載速度。搭載麒麟 980 的華為 Mate 系列全新旗艦手機將於 10 月 16 日在倫敦正式發布。

麒麟 980 晶片 (圖: GSMArena)

HTC

HTC(2498-TW) 推出了漂亮的全新 U12 Life 智慧手機,後置雙鏡頭 (類似於 Pixel 陣容) 和典型的中檔規格。

HTC 的 U12 Life(圖: GSMArena)

LG

LG(066570-KR) 推出 G7 One 和 G7 Fit 兩款新機。這兩款智慧手機前面外型都與先前的 LG G7 ThinQ 相似。不過,G7 One 是搭載 Snapdragon 835 處理器的高階 Android One 智慧手機。而 G7 Fit 採用自家介面,並採用玻璃當作背蓋材質,與 G7 One 同樣採用 6.1 吋全螢幕。

G7 One and G7 Fit (圖: GSMArena)

黑莓

BlackBerry(BB-US) 推出了一款新的、更實惠的 Key2 LE。標配版僅需 399 美元,4GB / 32GB 內存配置,64GB 款則是 449 美元。Key2 LE 擁有黑莓著名的鍵盤。它也是自 2014 年以來第一款黑莓智慧手機。

Key2 LE (圖: GSMArena)

中興

中興推出 Axon 9 Pro。一款旗艦版的 Android,包含巨大的 4000 毫安電池,費用大約 650 歐元。搭載一流的 Snapdragon 845 晶片組,1080 x 2248 像素的 AMOLED 螢幕和背後雙鏡頭。