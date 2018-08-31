華碩Q3迎旺季 IFA展攻智慧商機 VivoWatch BP穿戴血壓監測器吸睛

華碩 (2357) 柏林 IFA 大展搶攻智慧生活商機，其中，專為健康生活所推出的 VivoWatch BP，鎖定穿戴式血壓趨勢監測器的需求，在 IFA 展成為吸睛焦點。而華碩其他系列生活科技商品還包括「ProArt PA90 迷你電腦」、「ProArt PA34VC 專業顯示器」、「ZenScreen Go MB16AP 可攜式顯示器」以及「F1 Full HD LED 投影機」。



華碩指出，本次於歐洲首度粉墨登場的 VivoWatch BP，是全球首款搭載獨家 HealthAI 技術的穿戴式血壓趨勢監測器，可提供準確且全天候的血壓趨勢追蹤與分析，續航力達 28 天。



華碩預估，本季受惠於傳統旺季來臨，加上該公司所開發的各式新品效應顯現，PC 營收將較上季成長 15-25% 間，行動裝置較上季跳增 45-55%，零組件業績季增 10-15% 間。



華碩股價日前以 239.5 元創波段新低後持續反彈，週五 (31 日) 最高上漲近 1%，達 259.5 元。