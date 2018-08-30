宏碁IFA展新品齊發 首款搭載英特爾第八代U系列行動處理器筆電問世

宏碁 (2353) 揮軍柏林消費電子展 (IFA)，推出一系列新品，涵蓋電競相關、商用、消費性筆電以及混合實境(MR) 裝置等。其中，除了推出最貴電競椅吸睛之外，也在其高階筆電 Swift 5 首度採用英特爾 (Intel) 甫發表的第八代 U 系列處理器。宏碁週四 (30 日) 股價在 IFA 展新品發佈效應之下上漲，最高來到 26.15 元，上漲 3.5% 或 0.9 元，平兩個月以來的高點。該公司週三 (29 日) 在 IFA 展中 next@acer 全球記者會發布新品。



在近年成長主軸電競產品上，這次宏碁以打造玩家座艙為訴求，推出 Predator Thronos 電競座艙，當中的高階電競椅，以鋼骨結構設計，搭配戰鬥藍光，要價逾 1 萬美元，座椅頂部的支架能固定最多三台 27 吋電競螢幕，還可放置一台 Predator 電競電腦，噱頭十足。



筆電方面，除了 Aspire 系列消費筆電與桌機之外，其鎖定商務人士的 15 吋 Swift 5，標榜全球最輕，重量僅 990 克，並首度採用英特爾週三才正式發表的第八代 U 系列行動處理器，推出兩款 i7 與 i5 機種，不但提升運算的效能與速度，並且電池效能一舉拉長到 10 小時。



此外，在 MR 裝置方面，此次也發表 Acer Windows Mixed Reality 微軟混合實境頭戴式顯示器 Acer OJO 500。訴求可拆式設計，同時兼具易於調整性和舒適度，便於保持清潔。