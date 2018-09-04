IDC：全球智慧手機下半年將復甦 大螢幕手機飛躍成長

據 IDC(International Data Corporation) 發布最新報告，全球智慧手機今年出貨量將較去年下滑，但下半年有望反彈，出貨量預計年增 1.1%，而自 2019-2022 年也有望每年出現個位數成長。

根據 IDC 全球行動手機季度報告，今年全年的智慧手機出貨量預計下滑 0.7%，自去年的 14.65 億支降至 14.55 億支。不過明年起會緩步上升，到 2022 年時，達到 16.46 億支。

全球智慧手機銷量下半年預計成長

今年市場最大的變化之一，是 5.5 吋以上的大螢幕手機出貨大增，達 9.416 億支，占整體出貨量的 64.7%。相較之下，去年大螢幕手機的出貨量為 6.232 億支，占 42.5%。IDC 預估，到 2022 年，大螢幕手機將占出貨量的 84.5%，共 13.91 億支。

此外，隨著華為、OPPO、vivo 和小米等中國品牌拓展國際市場，注重大螢幕及螢幕高寬比的趨勢將影響全球。

IDC 季度報告副研究主管 Melissa Chau 表示，蘋果 2018 年新機中，有 3 分之 2 均超過 6 英吋，代表他們在大螢幕的市場也不會落後。如此一來，「平板手機 (phablet)」變得愈來愈無關緊要，因為多數智慧手機都將配備更大的螢幕。

此外，中國市場今年出現較大的跌幅，全年出貨量料減少 6.3%，主要是上半年表現欠佳，出貨較去年減少 11%，而下半年將有所復甦，預計銷售年減 2%。但到 2019 年，中國市場將恢復成長。

對中國品牌來說，還有一大變化就在於華為的成長。IDC 估算，華為在第 2 季的智慧手機銷量為 5420 萬支，市占 15.8%，超越蘋果的 4130 萬支，成為全球出貨第 2 大的手機品牌。

根據這份報告，三星仍是智慧手機之冠，第 2 季出貨 7150 萬支，市占 20.9%。

報告指出，亞太市場仍是全球智慧手機成長的主要推動力，今年印度出貨年成長預計達 14.4%，印尼的升幅將達 15.4%。