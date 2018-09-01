中國證監會就滬倫通存托憑證價格及轉換條件等征求意見

中國證監會周五就上交所與倫交所市場互聯互通開展存托憑證業務公開征求意見，明確境內上市公司以其新增股票為基礎證券發行境外存托憑證的，發行價格按比例換算後原則上應不得低於定價基準日前20個交易日基礎股票收盤價均價的90%。中國存托憑證存續期內的數量不得超過中國證監會核準的上限。

意見稿表示，中國存托憑證可以與基礎股票進行跨境轉換，由跨境轉換機構向存托人申請生成和兌回。跨境轉換機構應是具有證券自營業務資格和一定國際業務經驗、內部控制健全有效的境內證券公司。

“因境外基礎證券發行人送股、股份分拆或者合並等行為導致對應基礎股票增加或者減少的，數量上限相應調整。”意見稿指出。

意見稿還就初始流動性建立了安排，要求跨境轉換機構可以按規定向存托人申請生成中國存托憑證，成為存托憑證持有人。中國存托憑證達到上海證券交易所規定的數量後，境外基礎證券發行人可向上海證券交易所申請將其中國存托憑證上市交易。

意見稿規定，跨境轉換機構可在跨境轉換額度內買賣中國存托憑證對應的基礎股票及貨幣管理工具、對沖基礎股票市場風險和匯率風險的金融產品或工具，以及中國證監會認可的其他投資品種。跨境轉換機構在境外市場的資產余額不得超過中國證監會規定的上限。

意見稿還規定，境內上市公司首次公開發行的境外存托憑證自上市之日起6個月內不得兌回。境內上市公司控股股東、實際控制人及其控制的企業認購的境外存托憑證自上市之日起36個月內不得轉讓。

中國證監會副主席方星海6月中旬透露，滬倫通大的制度安排已基本就緒，有望年內開通。

路透北京8月31日

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