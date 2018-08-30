過半父母願讓子女留學 不到2成預設教育基金 籌措經費成最大挑戰

滙豐集團今 (30) 日發佈最新調查報告顯示，超過 7 成台灣大學生的父母認為大學或研究所教育等高等教育值得投資，且也有過半父母仍考慮讓子女赴海外求學；然而，居然不到 2 成父母會預設教育基金，顯示及早規劃、規律存款與穩定財源卻成為台灣父母在籌措子女教育經費時的最大挑戰。

本次調查結果發現，對正有子女接受高等教育的台灣父母來說，有高達 75% 認為高等教育是個值得的投資；同時，亦有 64% 當前的大學生 / 研究生表達認同，有 64% 認為高等教育能帶來珍貴的人生經驗、58% 預期會因此有更好的職涯前景，而有 56% 覺得可以提升社會新鮮人找到第一個工作的機會。

而就本次全球所調查的 15 個市場來看，台灣父母仍十分熱衷讓子女留洋，程度在所有市場中位居前段班，有超過半數、達 51% 的台灣受訪者有意考慮讓子女在高等教育階段赴海外留學，高於全球平均達 8 個百分點。

對於有計劃讓子女海外留學的台灣父母來說，美國 (67%) 依然是最受青睞的留學目的地，其他依次是英國 (40%)、日本 (35%)、德國 (27%)、中國 (26%)、加拿大 (18%) 與澳洲 (15%)。

但在教育財務規劃上，近半數約 49% 正在支應子女高等教育經費的台灣父母表示，希望自己能更早就開始為子女教育費用存款，亦有 46% 希望自己能更規律地存款；另外，更有三分之一擔心自己沒有足夠的財源來支持子女求學。

此外，調查亦顯示，高達 94% 的台灣父母仍用自己每天工作所得，支應子女的高等教育，僅有 19% 的受訪父母是利用一個預先成立的教育基金帳戶或投資帳戶來供應子女教育費。

滙豐（台灣）商業銀行個人金融暨財富管理事業處負責人葉清玉表示，從本次調查結果來看，台灣父母與學生皆十分重視教育的價值，且多數父母十分支持透過海外留學拓展子女國際視野。然而，支應子女教育所需的花費往往可能比預期高，建議父母可及早規劃、正視所需教育成本、建立子女的理財觀念、並妥善利用教育投資，協助子女習得其職涯所需的的專業技能與軟實力。

滙豐銀行因此特別針對留學家庭提供全方位的財富管理服務，包含：國際通行的帳戶、緊急海外支援等服務，同時由財富管理團隊依客戶需求，協助父母及早準備子女教育投資的理財計畫；此外，更有一對一專屬的財富管理經理定期為客戶檢視投資組合，並依據市場狀況以及客戶需求進行最適當的調整。