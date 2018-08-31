聯成新增環保型DOP、PVC產能 明年底集團產能瞄準350-360萬噸

大陸人均所得提高，對於石化需求成長，DOP(可塑劑)年需求量從去年 440 萬噸，成長到今年 550 萬噸，聯成 (1313) 穩健佈建產能，集團新增年產能 60 萬噸，預期明年底之際，集團產能達 350-360 萬噸左右，並評估東南亞或大陸地區新廠區投資。聯成已是全球最大 DOP 廠，年產能提高到 180 萬噸以上，占營收比重約 55%，另外還有泰州 PVC 年產能 45 萬噸、PA(酜酐酸)年產能 62 萬噸，合計集團產能將近 300 萬噸。



聯成總經理柯衣紹說，大陸人均所得持續成長，帶動 DOP、PVC 需求成長，DOP 年需求量來到 550 萬噸；至於 PVC 每人每年平均消耗約 10 公斤，仍低於已開發國家 20 公斤，2020 年之前要淘汰掉高污染、高耗能產能，部分產能退出，市場依然穩健，因應大陸市場成長，泰州廠 PVC 年產能將由 45 萬增至 60 萬噸。



至於 DOP 的產品，2016 年 5 月間斥資 5,000 萬美元，收購巴斯夫國油化學位於馬來西亞 Gebeng 石化專區內之 4 萬噸 PA 廠、10 萬噸 DOP 廠，聯成接手後增產 DOP 年產能 12 萬噸；台灣、泰州、盤錦分別新增環保型 DOP 年產能各 8 萬噸、8 萬噸、4 萬噸，合計 20 萬噸；珠江則是增加 DOP 年產能 12 萬噸，集團 DOP 年產能增加 44 萬噸，加計泰州 15 萬噸 PVC，合計近 60 萬噸。



儘管大陸 DOP 仍是供過於求，聯成落實全球運籌管理 (Global Logistics Management) 成為全球大廠，柯衣紹說，沒有一個產業不是供過於求，企業要有競爭力拿市場，繼馬來西亞廠之後，也在考慮在東南亞、大陸投資新廠，相關投資計畫明年可望明朗化，且產品別不侷限現有 DOP、PA 產品。