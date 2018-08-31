台股盤後─萬一支撐強 周、月K線收紅 下周仍有攻堅契機

台股今 (31) 日大盤收黑且出現成交量能停滯不前的走勢，盤中一度跌近百點，不過尾盤多頭回神，指數收斂跌幅，終場下跌 29.81 點或 0.27%，指數收在 11063.94 點，成交值 1200.67 億元，收盤指數站上 5 日線，同時，周、月 K 線皆收紅，周線更留長下影線。

MSCI 季度調整今日尾盤調整生效，台股尾盤爆出 400 億元的大量急拉，形成對指數的拉抬，急拉重點在台積電 (2330-TW)、聯電 (2303-TW) 及面板雙虎、大型金控股族群等。

證券分析師黃漢成指出，台股中期均線收紅，代表下檔有極強大支撐，預估下周台股仍將震盪向上；尤其外資在台股期貨及現貨的操作心態仍偏多，有利指數攻堅；不過，分析師張陳浩則認為，台股雖然站上 5 日線，但下周大盤前半周將面臨整理，下半周才有反攻機會。

黃漢成並強調，下周台股領軍族群將在半導體及 IC 設計族群之上。

台股今天早盤集中市場加權股價指數開在 110.37.26 點，最高 11063.94 點，最低 10987.68 點，終場收在 11063.94 點，較昨日下跌 29.81 點或 0.27%，市場成交值 1200.67 億元，盤中太陽能、PCB 等族群表現強勢，但台積電終場下跌 7.5 元，以 256 元作收；大立光 (3008-TW) 下跌 40 元，以 4705 元作收。

蘋果今年新一代的 iPhone 新機將在美國時間 9 月 12 日正式發表，市場也關注相關蘋果零組件供應鏈股價的走勢，華通 (2313-TW) 收漲，以 29.4 元作收；嘉聯益 (6153-TW) 收黑，以 50.9 元作收。

MSCI 季度調整今天盤後生效，權重調整個股包括調升新光金 (2888-TW)、南亞科 (2408-TW)、群光 (2385-TW)、瑞昱 (2379-TW)、國巨 (2327-TW)、研華 (2395-TW)、台新金 (2887-TW)、中裕 (4147-TW)、開發金 (2883-TW)；調降日月光投控 (2311-TW)、元大金 (2885-TW)、聯發科 (2454-TW)、仁寶 (2324-TW)、和碩 (4938-TW)、旺宏 (2337-TW)、宏達電 (2498-TW) 等。