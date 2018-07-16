聯成Q2營收163億元 創下單季新高 填權息穩中透堅

聯成 (1313) 於今 (16) 日除息權，每股配發 1 元現金股息、0.8 元股票股利，合計 1.8 元股利，除息權參考價為 18.51 元，去年聯成 DOP(可塑劑)總產能約 181 萬噸，年增率 14%，創下歷年新高記錄，今年第二季營收為 163.24 億元，季增率 2 成，年增率 3 成，創下單季新高，除權息首日漲幅逾 1%。愈來愈多下游限制鄰苯系列增塑劑使用，聯成開發出 UN899 氫化酜酸酯可塑劑，以及環氧大豆油可塑劑等環保型系列產品，因應用環保可塑劑市場成長，盤錦、台灣、泰州廠三地增加產能，去年 DOP 總產能達 181 萬噸，創下歷年新高。



聯成第一季毛利率持穩在 7.51%，營業利益 4.84 億元，年增率約 1 成，稅後盈餘 4.31 億元，年增率約 4 成，每股盈餘 0.37 元，國際油價漲破 70 美元，第二季 DOP 報價持穩在 1150 美元區間，而 PA 亦維持 960 美元高檔，新增產能挹注，第二季營收創下單季新高。



聯成係為全球最大 DOP 廠，年產能提高到 180 萬噸以上，占營收比重約 55%，另外還有泰州 PVC 年產能 45 萬噸、PA(酜酐酸) 年產能 62 萬噸，合計集團產能約 330 萬噸。