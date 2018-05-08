DOP、PA水漲船高 聯成Q1本業獲利年增一成 聯華加碼持股

DOP(可塑劑)庫存去化，首季報價上揚到 1200 美元，PA(酜酸酐)推升到 940 美元，聯成 (1313) 第一季毛利率持穩在 7.51%，營業利益 4.84 億元，年增率約 1 成，稅後盈餘 4.31 億元，年增率約 4 成，每股盈餘 0.37 元。

大陸市場泛用級 DOP 依然供過於求，聯成從泛用級 DOP 轉型生產環保型 DOP，今年環保型 DOP 年產能將由 4 萬噸，增至 24 萬噸，產能分布為盤錦由 4 萬噸增至 8 萬噸，台灣、泰州廠則各有 8 萬噸，目標取代大陸 DOTP 3 成市場，約 30 萬噸。



除了增加環保 DOP 產能外，聯成在大陸供應戰線由珠三角向長三角延伸，深入西南、東北，供應鏈布建趨於完整，擺脫供過於求的箝制，大陸電石法 PVC(聚氯乙烯) 退場，泰州廠擴產搶攻大陸內銷 PVC 市場，2016-2017 年連續兩年本業獲利均處成長態勢，去年營業利益增至 19.95 億元，年增率 57.95%。



油價走揚，塑化業處於上升景氣循環，聯華 (1229) 自去年 12 月 19 日到今年 5 月 3 日加碼聯成 1.64 萬張，每股交易價格 18.33 元，交易金額約 3 億元，總持股張數 37.6 萬張，持股比重拉升到 31.92%。

