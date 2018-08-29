〈理財〉9月聯準會升息勢在必行 投資建議採多元布局策略

時序即將邁入九月，根據觀察歷年 9 月股市表現，普遍漲多跌少，上漲機率達六成，若排除 2008 年金融海嘯極端值，平均漲幅仍有 0.79%，惟美國聯準會九月升息幾乎勢在必行，面對可能的市場震盪，法人建議，投資人可採取核心布局多元資產策略，穩健參與資產資本增值機會。

全球股市近期重展笑顏，美國那斯達克指數改寫歷史新高，首度突破 8000 點大關，點燃美股這波史上最長的牛市行情，惟時序即將邁入九月，根據美國聯準會 (Fed) 八月會議記錄，Fed 九月升息幾乎箭在弦上，加上九月向來是美股一年內表現最弱勢的月份，搭配美股目前價格偏貴，指數又來到歷史高點區間，提醒投資人應留心美股潛在波動風險。

摩根多重收益基金產品經理陳若梅指出，回顧過去十年 MSCI 世界指數九月份漲跌發現，全球股市漲多跌少，扣除金融海嘯極端值，仍有正報酬表現，不過不同年度間表現差異大，顯示九月全球股市強勢中仍有風險，建議投資人採多重資產策略，追求財富穩增長。

陳若梅強調，目前已非美國九月升不升息的問題，而是升息速度，過去經驗顯示，升息前夕各類資產常隨波動逐漸攀升而表現輪動，面對美國升息可能帶來的震盪環境，現階段投資佈局，應首重「控波動、求穩健和要抗跌」。

而多重資產策略因為廣納債券、股票、另類資產等標的，自 2008 年以來當美國公債殖利率攀升期間，多重資產策略績效都能同步上揚。