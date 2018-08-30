貨幣止穩，中國分批布局

大陸重啟「逆週期因子」，人民幣匯價回穩，刺激恒指於期指結算前夕急彈，夜期更趁著美墨就貿易分歧達成共識，一度狂飆，截至今 (28) 晨零時，港股夜期漲 200 點，報 28452 點；整體 ADR 相當於大盤上漲 136 點。高盛中國經濟研究董事總經理鄧敏強及其團隊在報告中指出，大陸承認重推「逆週期因子」，將反映有關當局往後或更積極指導匯率走向，更指若市場未有太注意到官方匯率指引，當局或推出後續政策以加強對市場的指導。 新聞來源: 鉅亨網 2018-8-28

中國股市今年表現受到內憂外患的夾擊，表現不如人意，官方也擔憂市場會因為羊群效應，造成不合理的人民幣與股市價位。中國股市一向與國家政策緊密相關，中國官方有什麼政策可以期待？對股市會有什麼樣的影響？投資人又應該採取什麼樣的投資機制？

1. 重啟逆週期因子有什麼影響？

2015 年中國進行匯改之後，改變過往人民幣中間價緊盯美元的結構，轉而將標準改成一籃子貨幣的變化，目的是在讓人民幣走勢更加市場化。簡單地來說，就是將緩衝人民幣跌幅的係數納入決定人民幣中間價的考量因素中，以期藉由人為因素，阻止人民幣過度貶值。此項措施也再再展示了人民央行力求保障人民幣不破 7 的決心。在 2017 年 5 月，人民央行曾經使用同樣的方法，成功讓人民幣走勢轉強，進而讓人民幣投資者信心轉強。

人民幣匯率與逆週期因子政策的關係

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理；資料日期：2018/8/28。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。

2. 中國股市在等待點燃信心的助燃劑

今年中旬開始，中國政府試圖透過調降準備率及放寬抵押品範圍等措施，來增加流動性，以助穩定市場信心。終於在中國七月份銀行新增貸款走高的數據中看見成效逐漸展現，然而市場正在等待更多的刺激政策來支持中國股市的表現，目前中國具流動性的準貨幣（以 M1 與 M2 的差額為代表）在下降，意味著民間投資對未來還是持較為觀望的態度，好消息是近期傳言中國國家基金出手大買股權類資產，帶動上週中港股市表現強勁。

而下半年，預期中國政府財政政策將更加積極，基礎建設有望觸底反彈，預期能進一步提振實體經濟表現，修復目前市場悲觀的氣氛。若近期有更具體的財政政策出爐，或是中美貿易關係改善的現象，都將對中國股市投資者信心提振有所幫助。

3. 中國股市波動大，分散進場時機更合適

中國股市波動大，想要精準掌握最低點並不容易。但是，在相對低點進場，也可以成為投資中國股市不錯的策略。中國股市隨著這一波的修正來到 3,400（以滬深 300 指數為例，截至 2018/8/28），低於 12 個月平均 3,838.9，評價面也展現價值，目前滬深 300 指數的本益比為 12.7，低於 2005 年以來的平均 18.2，也低於近 5 年平均的 13.9。

經過一波修正，中國股市來到相對低位

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理；資料日期：2002/1/31 - 2018/8/28。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。

根據過去的經驗來看，若當在指數低於 12 個月平均時投入市場，除了可以提升投資一、二、三年期間的勝率，也能有效的提升平均報酬率，詳細數據請見下表。甚至以定時定額的角度來看，從 2002 年開始，每個月投入中國股市以及在滬深 300 指數低於 12 個月平均時投入，在指數低於 12 個月平均時進場的績效（90.5%）大於不擇時定時定額（69.3%）。

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理；資料日期：2002/1/31 - 2018/8/28。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。

鉅亨投資策略

基金操作上，建議如下：

中國國家隊出手護盤，建議低檔分批接

上半年中國基本面受到中美貿易戰惡化以及國內經濟去槓桿的持續影響，基本面數據走弱，如果下半年中國官方持續出手改善投資狀況，預期推出的財政刺激符合或甚超過市場預期，或貿易戰談判有果，將可改善中國股市表現。中國股市波動大，投資人應小心衡量自身可以接受的風險，目前中國股市已經修正至相對低點，買在低位可以降低長線投資中國股市的風險，建議投資人可以在低檔分批布局中國股市。

鉅亨精選基金

>> 瑞銀 (盧森堡)- 中國精選股票基金 (美元)

>> 摩根基金 - 中國基金 - JPM 中國 (美元)-A 股 (累計)

「鉅亨買基金」獨立經營管理

本資料僅供參考，「鉅亨買基金」已盡力就可靠之資料來源提供正確之意見與消息，但無法保證該等資料之完整性。內容涉及新興市場部分，因其波動性與風險程度可能較高，且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家，也可能使資產價值受不同程度之影響，匯率走勢亦可能影響所投資之海外資產價值變動。投資人應依其本身之判斷投資，若有損益或因使用本資料所生之直接或間接損失，應由投資人自行負責，本公司無須負擔任何責任。

本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書及投資人須知。

基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險，基金經理公司以往之經理績效不保證基金最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書及投資人須知。

各銷售機構備有基金公開說明書及投資人須知，歡迎索取。有關基金應負擔之費用（境外基金含分銷費用），已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中，投資人可至公開資訊觀測站或境外基金資訊觀測站中查詢。

投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。投資人應審慎評估，該等基金不適合無法承擔相關風險之投資人。基金經理公司以往之經理績效不保證基金最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書及投資人須知。

投資於 Rule 144A 債券，境內高收益債券基金最高可投資基金總資產 30%; 境內以投資新興市場國家為主之債券型基金及平衡型基金最高可投資基金總資產 15%; 境外高收益債券基金可能有部分投資於美國 Rule 144A 債券，該債券屬私募性質，較可能發生流動性不足，財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險。

不動產證券化型基金得投資於高收益債券，其投資總金額不得超過基金淨資產價值之 30％。

投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。

基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。

基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。

鉅亨網證券投資顧問股份有限公司 │ 客服信箱：cs@anuegroup.com.tw



公司地址：台北市信義區松仁路 89 號 2 樓 A-2 室 │ 服務專線：(02)2720-8126 │ 服務時間：09:00-17:30