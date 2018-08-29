【統一投信】美元回落 東協股市反彈最勁

美國聯準會主席鮑威爾釋出對升息的溫和言論後，美元指數回落至近四周低點，新興市場再度吸引投資人進場，股匯市同步回升，其中，近一個月股市以東協國家反彈力道最強勁，越南漲幅逾 6% 居全球股市之冠，馬來西亞、泰國、菲律賓及印尼也翻轉為正報酬。相對的，同樣是新興市場，阿根廷股市近一月跌幅逾 14% 居全球股市之末，俄羅斯股市仍有逾 6% 跌幅。

統一大東協高股息基金經理人張浩宸表示，新興市場股市自 4 月以來出現無差別式的大幅修正，主要來自於美國聯準會升息、美國總統川普針對多國發動貿易戰與經濟制裁，美元指數走強且升破一年高點，對於資金外逃的恐懼蔓延，導致投資人急欲拋售風險資產，引發新興市場股匯雙殺。

然而，新興國家體質差異越來越大，股市正在走分化的路，近月來東協國家貨幣匯率領先其他新興國家回穩，主要原因即是其經常帳占 GDP 比重相對較高，具有防禦力，且基本面及財政結構也優於多數新興國家，此期間貨幣過度貶值乃是遭池魚之殃，股市也出現遭誤殺的超跌，因此在市場信心逐漸恢復之際，成為逢低買盤進駐的優選。

張浩宸指出，從東協國家 8 月公布的最新外匯存底數據來看，此波修正期間，東協國家資金外流情況並沒有外界想像的那樣嚴重，截至 7 月底止印尼的外匯存底金額僅較上月減少約 1%，泰國及馬來西亞的外匯存底金額幾近持平，新加坡則是略微增加，顯見投資人先前是低估了東協國家的防禦能力。

他認為，東協國家的政經實力早己不同以往，過度擔憂可能錯失投資良機，就長線布局角度而言，東協股市在新興市場中最值得逢低加碼，持續看好金融、能源、礦業及通訊產業。他也提醒，現階段市場信心還在復原階段，外界一有風吹草動能仍可能引發股市震盪，或許仍需時間反覆打底，單筆買進不易掌握最佳進場點，建議以定期定額分批布局方式參與。

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