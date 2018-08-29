007座駕奧斯頓‧馬丁要上市了！估值約50億英鎊

曾在「007」系列電影中作為詹姆士 · 龐德座駕而聞名全球的英國超級跑車製造商奧斯頓 ‧ 馬丁今日宣布，擬將至少 25% 的股份在倫敦證券交易所上市。

同時，奧斯頓 ‧ 馬丁還公布了其上半年的業績報告，截至 6 月 30 日，其銷售額年增率增長 8％至 4.45 億英鎊，稅前利潤也達到了 4200 萬英鎊，是自 2010 年以來首次盈利。

公司 CEO Andy Palmer 在接受《華爾街日報》採訪時稱，「這為我們的 IPO 奠定了良好的基礎」，此外，他還認為 IPO 計劃這是公司歷史上的一個「關鍵里程碑」。

資深分析師 Laith Khalaf 表示，奧斯頓 ‧ 馬丁的估值將在 40 到 50 億英鎊 ，接近富時 250 指數的頂部。並且他指出，此前法拉利在紐約上市成功，對這家英國公司的上市計劃來說是一個好兆頭，因為這突顯出投資者對這類奢侈品品牌是感興趣的。

本周二，天空新聞就曾報導，奧斯頓 ‧ 馬丁計劃上市，擬融資 12.9 億美元，IPO 後公司估值將達到 64 億美元。

公開資料顯示，奧斯頓 ‧ 馬丁創辦於 1913 年，公司主要股東為義大利私募股權基金 Investindustrial 和來自科威特的 Investment Dar，另外戴姆勒也持有一部分股權。

目前，這家汽車製造商正在大舉擴張，明年將在威爾士建第二家工廠，產量預計從現在的最多 6400 輛增至 14000 輛。

今年春天，奧斯頓 ‧ 馬丁還推出了 Vantage，在英國售價約為 16 萬英鎊，這是保時捷 911 強有力的競爭對手。此外它還在研發一系列新產品，如 Valkyrie 超級跑車、一款即將上市的 SUV、DBS Superleggera 等。

除生產跑車外，公司還參與了製造電動飛行汽車以及個人潛艇的項目，Palmer 表示：「我們是一家奢侈品公司，而不僅僅是一家汽車製造公司。」