歐股盤中─指數漲跌互見、媒體類股走揚 泛歐 Stoxx 600漲0.03%

在美國與墨西哥，就修訂北美自貿協定 (NAFTA) 一事，取得共識後，加拿大決定加入談判；今 (29) 日歐股早盤，主要指數漲跌互見，泛歐 Stoxx 600 指數一度上漲 0.03%。

台北時間週三下午 5 點 38 分，CNBC 數據顯示，泛歐 Stoxx 600 指數上漲 0.03%，德國 DAX 指數上漲 0.06%，法國 CAC 40 指數上漲 0.04%，英國 FTSE 指數下跌 0.30%。

週三早盤，泛歐 Stoxx 600 指數小幅走揚；其中，媒體類股表現亮眼，上漲約 0.6%。

廣播公司 Rtl Group 第 2 季收入優於預期，前景看俏，股價大漲近 8%。

在宣布股票回購計畫後，英國軟體公司 Micro Focus 股價上漲近 5%。

摩根士丹利將西班牙服飾零售商 Inditex 的股票評級，降至「減持」，導致其股價下跌約 5%。

美墨兩國針對修訂 NAFTA 一事，取得共識，使加拿大政府面臨壓力。

美國總統川普揚言，若加拿大不接受修改後的貿易條款，美墨兩國將逕行推動該協議，對加拿大課徵關稅。

加拿大週二與美國正式重啟貿易談判，加國談判代表已前往華府，與墨西哥、美國代表協商，試圖留在三方協定中。