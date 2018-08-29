小贏科技擬赴美IPO 集資2.5億美元 上半年淨利5.3億元

又一家互聯網金融平台赴美上市。中國金融科技公司小贏科技已向美國證券交易委員會遞件申請 IPO，擬在紐交所掛牌上市，上市代碼「XYF」，計劃募資 2.5 億美元。

據 IPO 文件披露，小贏科技 2016 年、2017 年淨收入分別為人民幣 2.3 億元和 17.9 億元，淨利潤為人民幣 - 1.2 億元、3.3 億元，對應調整後的淨利潤為人民幣 - 0.8 億元、4.1 億元。2018 年上半年，小贏科技淨收入為人民幣 18.5 億元，淨利潤為人民幣 4.4 億元，對應調整後的淨利潤為人民幣 5.3 億元。

小贏科技成立於 2014 年 3 月，於 2017 年 1 月正式升級為小贏科技集團。旗下有小贏網金、小贏卡貸、小贏理財和小贏普惠 4 個子品牌，業務涉及 P2P 網貸、信用卡代償、互聯網理財、車貸、房產抵押貸等領域。

據奧緯諮詢 (Oliver Wyman) 報告顯示，2018 年上半年，小贏卡貸的在貸餘額人民幣 131.6 億元，排在信用卡代償產品領域的第一位；小贏優貸的在貸餘額人民幣 70.3 億元，排在其所在信用貸款領域產品的第三位。2016 年、2017 年小贏科技撮合貸款總額分別為人民幣 190 億元、344 億元，2018 上半年撮合貸款總額為人民幣 199 億元。

小贏科技在 2015 年獲得周大福企業 (1929-HK) 人民幣 4 億元 A 輪投資，小贏科技再次獲得人民幣 10 億元 B 輪融資。成立僅 4 年時間，小贏科技展開赴美上市進程。

小贏科技與眾安保險建立了深度的戰略合作關係，招股書稱得益於眾安保險承保信用保證保險，增強了投資者的信心。眾安線 (6060-HK) 近期的半年報顯示，在消費金融等行業合作的業績，消費金融生態的總保費收入占比超過 50%。

不過，目前互聯網金融強監管仍在繼續。招股書提到，2017 年 3 月，小贏科技深圳公司收到整改通知，要求其對業務運營採取一定的整改措施，並已於 2017 年 3 月按照時間表回應了整改計畫，並根據當局的要求採取了措施。

2018 年 2 月 2 日，監管對深圳互聯網金融借貸資訊仲介機構金融機構進行現場檢查，以符合 57 號文的條例規定。截至本招股說明書發佈之日，小贏科技尚未收到深圳市金融監管部門的進一步整改通知。