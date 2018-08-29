互金平台小贏科技赴美IPO：計劃籌資2.5億美元

P2P 爆雷潮尚未完全退去，又有一家互金平台——小贏科技赴美申請上市。

8 月 28 日，小贏科技向美國證監會 (SEC) 提交首次公開招股（IPO）申請文件，擬在紐交所上市，計劃融資 2.5 億美元，承銷商為德意志銀行、摩根士丹利和招商證券（香港）。

根據公開資料，小贏科技成立於 2014 年，集團旗下擁有小贏理財、小贏網金、小贏普惠、小贏卡貸等多個品牌。2015 年，小贏科技與眾安保險簽署戰略合作協議，雙方在風控、數據、獲客領域開展合作。眾安保險為小贏平台眾安保險專區銷售的理財產品，提供本息全額保障。



招股書披露的業績數據顯示，小贏科技 2016 年、2017 年凈收入分別為 2.3 億元、17.9 億元，其調整後凈利潤為 - 0.8 億元、4.1 億元。 2018 年上半年，小贏科技總凈收入為 18.5 億元，凈利潤為 4.4 億元，調整後凈利潤 5.3 億元。



奧緯諮詢（Oliver Wyman）提供的報告顯示，2018 年上半年，小贏卡貸在貸餘額 131.6 億元，排在信用卡代償產品領域的第一位，小贏優貸在貸餘額 70.3 億元，排在其所在信用貸款領域產品的第三位。另據招股書披露，2016 年、2017 年小贏科技撮合貸款總額分別為 190 億元、344 億元，2018 上半年撮合貸款總額為 199 億元。

小贏科技創始人曾創辦藝龍、藍山中國資本

小贏科技創始人、董事長唐越是一位連續創業者。1999 年，唐越在美國創立了著名在線旅行服務平台——藝龍旅行網，於 1999 年至 2006 年擔任藝龍旅行網的董事長兼首席執行官 ；2006 年，唐越與美國 Blue Ridge Capital 共同創建了私募股權投資基金——藍山中國資本。

小贏科技招股書披露的股權結構資訊顯示，唐越持股 35.72%，其他主要股東多為外籍投資方，包括 Mangrove Coast Investment Limited、Deal Vanguard Limited 等。

根據公開資料，2015 年 10 月，小贏理財宣布獲得周大福企業 A 輪 4 億元融資；2017 年 3 月，完成 B 輪 10 億元融資，投資方包括蘇州金螳螂企業，金科娛樂旗下產業基金，上海城市地產控股有限公司，柏年康成健康管理集團等。

互金平台上市自救前景幾何？

今年以來，隨著國內互金領域監管加強，數百家網貸平台出現爆雷、逾期問題。面對行業危機，近期國內多家網貸平台（包括微貸網、理想寶等）赴海外上市，IPO 募資被視為網貸平台開展自救的一項重要措施。

在上周日小贏科技舉辦的一場用戶見面會上，公司總裁成少勇表示，面對目前市場上關於金融科技版塊的起伏，公司「早已建好避風港」，他還指出，金融科技技術水平方面，目前中國已經不輸於美國甚至超過美國。

不過，對於近期國內互金公司蜂擁赴美上市，美國市場並不十分看好。

騰訊新聞《一線》援引一位美國投資人觀點稱，「中概股互金公司最終會留下幾家大玩家，其餘的將變為歷史」。另有投行人士對該媒體表示，「要在激烈競爭中脫穎而出，資本助力不可缺少，這也是目前互金版塊 IPO 接踵而至的原因。2018 年下半年的這批中概股互金上市，有一些為了上市而上市，似乎已經變了味。」