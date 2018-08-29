007跑車Aston Martin宣布 將於倫敦IPO

常駐著名 007 系列電影、同時也是主角詹姆士龐德座駕的豪華汽車 Aston Martin 於週三 (29 日) 宣布，公司計劃在今年晚些時候於倫敦進行 IPO。先前有一系列財報顯示，該公司上半年銷售額和獲利達到創紀錄水平。

在連續七個季度獲利之後，公司計畫上市，標示著這家豪車製造商已經軟虧為盈。據知情人士透露，該公司 IPO 的資金大約為 50 億英鎊。

「這是一個重要的時刻，」執行長 Andy Palmer 表示: 「我在 1979 年創業，當時有很多英國汽車公司，然而現今已經消失。英國目前的汽車製造產業處於健康狀態，但大部分公司是外資企業。現在市場上將再次出現一家獨立的英國汽車公司。」

該公司表示，受益於新款汽車的推出，包含 DB11 轎跑車、DB11 Volante 和 Vantage，以及來自亞洲市場的需求增加，Aston Martin 上半年營收成長了 8%，達到 4.45 億英鎊。EBITDA 則成長了 14%。

公司預計今年將銷售 6,200 至 6,400 輛汽車，並計畫在明年攀升至 7,100 至 7,300 輛，於 2020 年將時達到 9,800 輛。從長遠來看，該公司預計每年將生產 14,000 輛汽車，其中包括 Aston Martin 品牌和旗下的 Lagonda 電動車系列。

此外，該集團還計畫重新平衡全球銷售額比例，減少對占銷售額 30% 英國市場的依賴，並增加在亞洲的業務，將銷售額增從 16% 拉升到超過 25%。

執行長 Andy Palmer 表示，今年的預期產量已經全部售罄，目前的訂單已經排到明年。

此次發行將讓這家豪華汽車製造商的現有股東兌現，不過可能不會為公司提供額外的資金。另外，此次 IPO 也將考驗投資者對英國脫歐後汽車產業的信心。