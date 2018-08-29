【華冠投顧】權王台積電好威 助台股收復萬一

藍慶賜 分析師

晶圓代工廠格羅方德退出 7 奈米競賽，台積電 7 奈米橫掃全球晶圓代工市場，外資大舉加碼台積電，推升大盤收復 1 萬 1 千點整數關卡。台積電吸金 OTC 反而成弱勢整理，持續橫盤整理。台積電來到歷史相對高點，即將創歷史新高，待台積電止漲時中小型股就會有表現空間。

【個股分析】

(5349) 先豐為 PCB 廠主要生產利基型產品，包括基地台板、伺服器板及汽車板等，其中汽車板佔比近 5 成為最大宗。受惠車用 PCB 需求回穩，第三季維持傳統旺季水準，下半年展望樂觀。突破上頸線失敗股價壓回，短中期均線仍呈多頭排列，短暫回檔整理後，多頭仍可再次發動攻擊。

(2049) 上銀宣布成功量產機器人關鍵零組件「諧波減速機」，這也是繼德國、日本之後，全球第三家能夠量產符合國際標準諧波減速機的大廠。隨著諧波減速機的量產，代表上銀的機器人已正式 100% 自製化，完全掌握減速機、伺服馬達與控制器的機器人核心技術。股價由高點修正已超過 4 個多月，股價已經腰斬，在底部間區間整理，待打底完成突破月線反壓，就是多方攻擊訊號。

(3645) 達邁獲利出場。資金準備切入下一檔由空翻多的好股。

作者: 華冠投顧 藍慶賜分析師

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