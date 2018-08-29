【華冠投顧】台積電大漲創高，台股差1點11100

台股今日在台積電 (2330) 股價衝高帶動下，加權指數大漲 110 點收在 11099，僅差 1 點就 11100 點，成交量 1189 億元，可惜價漲量縮，量價背離。

台股今日大漲重回到 8 月高點，最大功臣就是台積電大漲 9.5 元來到 259 元，若還原權值創歷史新高! 在籌碼方面，外資 8 月持續現貨與期貨續買超，而融資餘額卻不斷的在減少，在籌碼面有利多頭繼續向前挑戰今年高點。今日價漲量縮，量價背離，若接下來出現震盪或者拉回也屬正常，在趨勢未改變之前，有拉回反而是機會。盤面結構: 電子股大漲 1.9%，為盤面上主流，金融股漲 0.2%，傳產股跌 0.14%，OTC 漲 0.34%。焦點股方面: 日勝生 (2547) 法人看好今年成績漂亮，昨買超逾 2000 張，股價續強歐 15.95 元，創 3 年 4 個月高價。台達電 (2308) 下半年營收將優於上半年，第 3 季毛利率也會比第 2 季好，股價漲 6.5 元來到 118.5 元，近 6%。頎邦 (6147) H2 營運可望大幅跳升，長線亦看發展利多，放量上攻 3.1 元來到 64.9 元，漲逾 4%，站穩所有短均。

台股本波在外資力挺下大漲近 500 點，而一般散戶卻反向操作，資減券增，因此，目前正處於軋空單與軋空手，今日雖價量背離，震盪或拉回，是找買點的好機會!

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