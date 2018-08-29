【華冠投顧】台積電成大黑馬、顯卡AI齊翻揚

鍾騏遠 分析師
#一分鐘盤勢掃描：
4725 信昌化：股價今天再創新高
唯各方買盤湧入、股價開高走低
留意後續量能是否跟上
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8163 達 方：股價在季線附近反彈
目前僅季線下彎、季線之前
留意蓋頭反壓以及解套壓力
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6435 大 中：族群跟隨被動族群反彈
唯籌碼凌亂、股價開高走低
後續將沿半年線整理至月線翻揚
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8043 蜜望實：前天股價突破月線
但月線仍舊下彎、須等到月線翻揚後
股價才有機會表現
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6150 撼 訊：先前股價跌深之後
橫向整理近兩個星期、今跌深反彈
後續將進行底部整理打底
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#台股盤勢分析：
美國消費者信心指數上揚
創下 18 年的新高
代表下半年的旺季可期
台股在台積電的帶領之下
跳空向上再見高點
由於上漲出現二個缺口
可盤勢有拉抬半年線的氣勢
明天指數來到布林上緣之前
是否出現漲多拉回
仍需觀察明天量能是否放大
被動元件族群再見買盤
不過先前拉回套牢賣壓仍在
個股持續墊高線型
緩步消化高檔的套牢籌碼
而 PCB 族群此波延續強勢
漲勢有漸漸擴大的趨勢
相關個股後續都可留意
另外顯示卡跌深反彈
電競雖然近期有利空
但部份個股仍見法人佈局
後續值得觀察追蹤
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