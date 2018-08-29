【華冠投顧】台積電成大黑馬、顯卡AI齊翻揚

鍾騏遠 分析師

#一分鐘盤勢掃描：

4725 信昌化：股價今天再創新高

唯各方買盤湧入、股價開高走低

留意後續量能是否跟上

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8163 達 方：股價在季線附近反彈

目前僅季線下彎、季線之前

留意蓋頭反壓以及解套壓力

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6435 大 中：族群跟隨被動族群反彈

唯籌碼凌亂、股價開高走低

後續將沿半年線整理至月線翻揚

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8043 蜜望實：前天股價突破月線

但月線仍舊下彎、須等到月線翻揚後

股價才有機會表現

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6150 撼 訊：先前股價跌深之後

橫向整理近兩個星期、今跌深反彈

後續將進行底部整理打底

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#台股盤勢分析：

美國消費者信心指數上揚

創下 18 年的新高

代表下半年的旺季可期

台股在台積電的帶領之下

跳空向上再見高點

由於上漲出現二個缺口

可盤勢有拉抬半年線的氣勢

明天指數來到布林上緣之前

是否出現漲多拉回

仍需觀察明天量能是否放大

被動元件族群再見買盤

不過先前拉回套牢賣壓仍在

個股持續墊高線型

緩步消化高檔的套牢籌碼

而 PCB 族群此波延續強勢

漲勢有漸漸擴大的趨勢

相關個股後續都可留意

另外顯示卡跌深反彈

電競雖然近期有利空

但部份個股仍見法人佈局

後續值得觀察追蹤

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