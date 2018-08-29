【華冠投顧】盤後分析：一夫當關萬夫莫敵

劉彥良 分析師

2330 台積電在外資大買下今天大漲 9.5 元，若加計 8 元現金股利則已改寫歷史新高，本週已大漲 15.5 元或 6.4%。而台股就在權王一夫關萬夫敵下再度成為亞股最強，終場大漲 110 點收 11099 點，僅差 1 點就站上前高 8/1 的 11100 點。

被動元件在昨日化解短線賣壓後今天重新轉強向上，此外 MOSFET 也在 6435 大中釋出供需缺口高達 3 成下轉強上攻，另外且同樣也是漲價概念股的二極體 2481 強茂也拉出中紅收復月線，電子股本週持續吸引資金進駐。

但是今天全場最強勢的族群是大家想都想不到的挖礦概念股，比特幣重新站上 7000 美元吸引買盤搶進 6105 撼訊、2399 映泰、5386 青雲等，但以全球大多數政府面對比特幣的態度以及供需的結構來看，報價要再重返榮耀的機會不高，指標股撼訊甚至 7 月營收一口氣掉到 1.1 億元，單月每股虧損 0.67 元，所以今天勢必又是很多隔日沖主力進場攪和，明天要小心賣壓出籠。

外資已連 3 日大買台股期現貨，明天摩台結算樂觀看待，唯指數短線急漲後量能並未順勢跟上，要提防結算過後漲多拉回。

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