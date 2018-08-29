擁有全國唯一藥玻生產線 中國玻璃下半年業績會有大驚喜？

8月29日，中國玻璃（03300-HK）在香港舉辦中期業績發布會，報告期內，集團的主營業務收益為11.93億元(人民幣,下同)，較上年同期增長8.34％；毛利為2.19億元，同比增長55％；權益股東應佔溢利為4619.1萬元，同比增長101.84％；每股基本盈利2.68分，不派息。

中國玻璃主席兼非執行董事彭壽在記者會上表示「對公司中期業績基本滿意，並不是最滿意」。營收上漲主要是由於在玻璃市場整體價格大幅增長的帶動下，各類玻璃產品價格均有上漲。集團堅持「行業內三分天下有其一」的高標準定位，彭壽希望在中國乃至世界都認可中國玻璃的地位，然而現實是「中國玻璃目前還很弱，先做好手頭的項目，讓公司健康穩定的發展是當前要做的事情」。

據悉，集團主打研發、生產和銷售高端玻璃，如鍍膜建築玻璃和節能環保與新能源玻璃。值得一提的是，集團預計下半年在藥用玻璃上將有很大的動作。當前國內的疫苗、藥品玻璃都是國外進口，而中國玻璃擁有目前國內唯一的藥玻生產線，彭壽信心表示「下半年中國玻璃的業績會帶給大家驚喜」。

集團行政總裁兼執行董事崔向東透露，國家政策紅利對環保節能型企業的權重在傾斜上升，玻璃行業的整體走勢是向上發展的，預計下半年玻璃價格穩中有升。另一利好消息是集團緊跟「一帶一路」政策，沿線玻璃緊缺的國家對建築玻璃和節能玻璃的市場需求較大，集團在尼日利亞和哈薩克斯坦兩個海外項目建設正在穩步推進。

文：夏雨辰

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