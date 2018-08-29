東亞銀行盈利跌36%U+A0 股息跌25%

東亞銀行(00023-HK)2018年中期業績，由於期內再沒有出售業務，缺少了去年同期則錄得41.45億港元收益；整體股東應佔利潤因而下滑了35.8%至39.92億港元。若扣除特殊項目，持續經營業務盈利則錄得同比增長25.9%。

期內每股基本盈利1.3港元，跌40.9%；中期息每股0.51港元，跌25%；經營活動現金流出擴濶221.5%至109.95億港元。

經營收入85.26億港元，同比增長12.7%。淨利息收入同比增長8.9%至62.5億港元。非利息收入增長24.6%至22.76億港元，其中服務費用及佣金淨收入13.62億港元，升11.2%；交易溢利淨額5.56億港元，升197.3%，主要受惠於外幣買賣及外匯掉期溢利；保險淨收入2.64億港元，升8.6%；其他經營收入2.2億港元，升19.6%。

期內金融工具減值損失顥著減少63.1%至2.82億港元；同樣減值損失亦急跌65.6%至2.83億港元。重估投資物業漲72.1%至3.94億港元。東亞銀行普通股權一級資本比率15.3%，較去年末升2.1個百分點。

東亞銀行分部業績表現，個人銀行稅前利潤14.74億港元，升17.6%；企業銀行9.71億港元，升8.7%；財資市場0.53億港元，虧轉盈；財富管理業務3.5億元，升9.7%；金融機構業務0.13億港元，跌38%；其他業務2.39億港元，升10.6%；至於內地業務為4.14億港元，升10.7%；國際業務10.77億港元，升41.1%。

東亞銀行主席兼行政總裁李國寶表示，香港業務方面，東亞銀行香港的客戶貸款及貿易票據總額上升5.2%，而客戶貸款則增長5.8%，存款總額亦增加4.5%，債券投資則減少1.3%。

中國業務方面，內地經濟於2018年上半年保持穩健，按年增長6.8%。由於去槓桿措施降低流動性並推高資金成本，銀行業界持續面臨壓力。2018年上半年，東亞銀行的中國業務錄得淨溢利港幣3.93億元，按年增長17.2%，主要由於減值損失減少。在中央政府實施金融去槓桿措施的背景下，資金成本不斷攀升，導致淨息差收窄。淨利息收入按年下跌6.8%，降至港幣18.81億元，原因是淨息差下降了22個基點至1.53%。內地於今年4月下旬降低對大部分商業及外資銀行準備金的規定比率，有助紓緩資金緊絀的情況。儘管如此，東亞中國仍致力削減資金成本。

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