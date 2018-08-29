紛美包裝(00468-HK)上半年多賺7.24% 每股派息0.13港元

紛美包裝(00468-HK)公佈，截至2018年6月30日止6個月，公司收益為人民幣12.19億元(單位下同)，同比增長14.87%，公司權益持有人應佔溢利為1.75億元，同比增長7.24%，每股基本盈利0.131元，宣派中期股息每股0.13港元。

該公司於2018年上半年售出合共66億個包裝，較2017年同期增加19.6%。該增長乃由於中國及國際市場的銷售量均較上一年錄得高增長。「紛美磚250毫升標準裝」仍然高踞該公司最暢銷產品，其次為「紛美磚200毫升苗條型」。

中國分部方面，截至2018年6月30日止6個月的收益為7.98億元，較截至2017年6月30日止6個月的7.19億元增加7920億元或11.0%，主要由於中國市場大部分現有客戶的銷量增加所致。

國際分部方面，截至2018年6月30日止6個月的收益為42090萬元，較截至2017年6月30日止6個月的34220萬元增加7870萬元或23.0%，主要因現有及新客戶(包括新西蘭及非洲撒哈拉以南全新地區)銷量增加所致。

毛利由截至2017年6月30日止6個月的3.03億元增加0萬元或5.8%至截至2018年6月30日止6個月的3.2億元。毛利率由截至2017年6月30日止6個月的28.5%降低2.3個百分點至截至2018年6月30日止6個月的26.2%，主要是由於平均售價下跌及歐洲工廠的新生產線帶來的成本上升所致。

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