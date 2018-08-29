這個指標讓市場擔心經濟衰退 但美國財長稱他「毫不擔心」

從歷史經驗看，美債殖利率曲線趨於平坦化總是令人擔心，一旦出現短端利率超過長端利率的倒掛現象，往往是經濟衰退的先兆。

而現在，當一些投資者擔心殖利率曲線趨平也可能預示着未來會有一場經濟衰退之際，美國財長梅努欽（Steven Mnuchin）卻表示，他對此「毫不擔心」。

梅努欽周二在 CNBC 節目中表示，鑒於美國政府正擴大長期公債發行量以彌補擴大的預算赤字，平坦的殖利率曲線「令我們十分滿意」。

他還說，他不認為公債殖利率曲線是否平坦化可以作為經濟增長的先導指標，而只是一種市場現象。「殖利率曲線的形狀不是我所關心的，我們需要關注的是這個國家的經濟增長。我們正在討論關於創造經濟增長的議程。」

這顯然與很多金融人士的觀點不同。經濟學家和金融分析師一直擔心，美債殖利率曲線倒掛將令本輪擴張周期終結。很多人堅信公債殖利率曲線倒掛與經濟衰退之間具有一定相關性。

聖路易斯聯儲主席布拉德（James Bullard）近日在出席 Jackson Hole 年會時警告稱，忽視殖利率曲線發出的資訊將是一個嚴重錯誤，聯準會官員不應認為這次有所不同。如果聯準會再升息一兩次，長短期公債殖利率就能真的倒掛。不過，布拉德今年在 FOMC 中沒有投票權。

不過，也有聯準會官員認為，這次長債利率下降是聯準會購債計劃及其它結構性因素所致，即便是溫和收緊貨幣政策，都可能造成曲線倒掛。因此，曲線倒掛或許並非經濟衰退的有力預測指標。克里夫蘭聯儲銀行行長 Loretta Mester 就認為，現在從殖利率曲線中得到的信號與過去不同。

至少，聯準會內部已經考慮到下一次衰退的可能性了。法興美國經濟學家 Omair Sharif 表示，聯準會官員和經濟學家在 7 月底的 FOMC 會議上討論了當下一次經濟下行時，現有的政策工具是否有效。

那場會議紀要的一個「顯著且寓意深刻的變化」是新增了一大章節，題為「有效利率下限場景的貨幣政策選項」。

英國《金融時報》稱，聯準會在確認「很快下一次升息」的同時，視野明顯轉向了長期，已在苦惱抗衡下一次衰退的能力。

周二美債殖利率曲線變陡，兩年期和十年期殖利率差擴大 2.5 個基點，至 21.5 個基點。上周五二者利差縮窄至 19 個基點，創下 2007 年以來最平坦，8 月初還為 33 個基點。

高盛此前預計，殖利率曲線可能在接下來的兩三次升息過程中倒掛，這可能發生在兩年期美債殖利率達到 3%-3.2% 附近的時候。不過倒掛程度可能不到 25 個基點，因升息是漸進的，且通膨在走高。

聯準會主席鮑威爾上周五在 Jackson Hole 年會上確定將「穩步升息」。根據 CME Group 的 FedWatch 工具，利率期貨交易員認為 9 月聯準會會議上升息的機率為 98%，12 月再次升息的機率為 68%。

美國總統川普毫不顧忌白宮傳統，針對聯準會升息進行了多次高調批評，引發外界對於川普干預聯準會政策的質疑。

與川普不同的是，這次梅努欽稱讚了聯準會主席鮑威爾，稱他是一位非凡的領導者。「作為財政部長，我尊重聯準會的獨立性。我評論利率是不合適的。」

梅努欽還表示，自己與鮑威爾每周見一次面，鮑威爾理解經濟增長的問題，他正密切關注美國的經濟增長和通膨情況。