遠傳搶先獨家推出Microsoft Store電信帳單代收服務

遠傳電信 (4904) 領先同業與台灣微軟攜手合作,全台首先獨家推出「Microsoft Store 電信帳單代收服務」,一站式商店的服務讓用戶可以直接在上面取得免費及付費應用程式,包括遊戲或其他工具類、娛樂類等應用程式。遠傳即日起,遠傳月租型用戶都可以在搭載 Windows 10 的電腦、平板或 Xbox One 系列主機上享受電信代收服務帶來的高度安全及便利的消費方式。遠傳電信數位服務事業處執行副總經理林幼玲表示,遠傳電信積極衝刺數位創新服務,特別是電信帳單代收服務,屢屢成為國內外廠商在台合作首選。在台灣搶先推出 Google 與蘋果 App 商店的電信帳單代收服務後,業務快速成長,代收金額及人次成長迅速,單月交易總金額目前已突破 10 億元,交易筆數更達數百萬筆。看好用戶已經習慣以電信帳單支付購買 App 費用,遠傳再次成為台灣首家推出 Microsoft Store 電信帳單代收服務的業者,讓用戶可用更安全、快速及方便的支付方式,全面滿足 Windows 10 用戶與 Xbox 玩家的需求。



遠傳指出,即日起至 9 月 30 日止,只要透過遠傳 Microsoft Store 電信帳單代收購買「Xbox Game Pass」遊戲訂閱服務,即享訂閱「Xbox Game Pass」首月免費,可在 Xbox One 系列主機上無限暢玩超過 150 款 Xbox One 和 Xbox 360 遊戲;預計未來也將適用於線上購買或是續約 Office 365,讓消費者輕鬆擁有最新狀態的 Office 應用程式。