電信業衝刺企業用戶 遠傳、台灣大拚場

電信業鎖定企業用戶語音、上網需求，分別推出相關服務搶客，遠傳 (4904-TW) 今 (9) 日宣布 VoLTE/VoWiFi 新推出商務一網通服務，透過 WiFi 連線就可依照原本撥號方式進行語音通話；台灣大(3045-TW) 旗下 M + 行動分機則是依照企業員工需求設計，讓手機可以完全取代桌上分機，節省企業成本。

遠傳企業暨國際事業群執行副總經理曾詩淵表示，2000 年正式推出 MVPN 服務，整合企業員工分機與手機，提供簡碼互撥、來電轉接等一碼通功能，大幅節省企業通訊成本並提高溝通效率，目前全台已有超過 8000 家企業、50 萬名員工成為 MVPN 用戶。

他指出，看準 MVPN 用戶使用語音漫遊的比例逐年升高，特別投資上億元，整合新世代行動語音通訊技術 VoLTE/VoWiFi 與 MVPN 服務，提供用戶在海外漫遊時可享與國內通話相同的優惠與便利，特別適合跨國企業包括製造業、金融業、外商及旅遊業者等高度漫遊通話需求族群申辦。

台灣大表示，旗下即時通訊軟體 M+ messenger(M+) 在今年 4 月初推出 M + 行動分機，融合企業即時通訊軟體與傳統桌機功能，企業主和員工不僅可省下近 2 成的通訊費用，還省去數百萬到數千萬的實體桌機採購費用和維護人力，更可提升企業溝通效率和員工生產力，除了富邦銀行率先導入，也獲得各大企業採用。

台灣大企業用戶事業群營運長吳傳輝表示，M + 行動分機依照企業員工需求設計，鎖定外勤人員比例高的產業，包括金融保險業、零售流通業、物流配送業、不動產房仲業等員工人數超過 200 人的中大型企業積極搶進推廣。