震旦行攜手以色列、愛爾蘭業者攻兩岸3D列印市場 股價破百元創高

震旦行 (2373) 攻 3D 列印市場，集團在上海舉辦「精彩紛層，智匯無線」新品發布會，並宣布與以色列、愛爾蘭兩大業者攜手共闖兩岸 3D 列印市場。在中國大陸市場耕耘有成的震旦行，本週起股價強漲，週二 (28 日) 一度亮燈漲停板，並一舉突破百元大關，來到 109 元價位，不但早已完成 6 元股息的填息，更創上市以來新天價。



震旦行指出，該集團首次發表兩款全新 3D 列印產品，分別是以色列 Nano Dimension 列印商研發的 DragonFly 2020 Pro 3D 電路板列印技術與愛爾蘭 Mcor 列印商推出首創以滾筒紙張作為列印材料的 Mcor 桌上型全彩 3D 列印。三方更簽訂戰略合作協議攻兩岸市場。



震旦 3D 深耕教育和汽車應用市場，此次 Nano Dimension 與 Mcor 選擇震旦 3D 作為其開拓中國大陸市場的重要戰略夥伴，主因為震旦在兩岸多年的通路優勢與 3D 應用服務經驗。



震旦 3D 總經理紀崇楠於發佈會現場，正式宣告全面啟動「震旦 3D 彩色計畫」。他表示，震旦 3D 作為 Mcor 在中國大陸的獨家代理以及 Nano Dimension 的唯一代理商，不僅將有助於其擴大現有產品範圍，也是實現彩色計畫的第一步；此外，本次戰略合作計畫將於中國大陸與台灣同步展開，未來將持續為兩岸各產業客戶，提供 3D 列印解決方案。