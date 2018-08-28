事欣科斥資逾2億元認購恩德共8成現增 總持股增加至19.95%

IPC 廠事欣科 (4916) 認購旗下工具機上市業者恩德 (1528) 現金增資案，於上週繳款完畢，總計取得 1.59 萬張增資股票，佔恩德此次 2 萬張額度的近 8 成，使該公司持股恩德比例從 13.33%，一舉提升到 19.95%，進一步強化恩德的控制權。恩德這次辦理現增共計 2 萬張，每股價格 13 元。而下半年以來工具機產業景氣因美中貿易戰出現雜音，儘管恩德認為影響不大，但股價從今年高峰 17.75 元回落，回檔幅度逾 27%。



據了解，恩德今年在併購德國 Matec 之後，業績大幅成長，今年上半年 EPS 達 0.35 元，年增率 1.3 倍，且第二季 EPS0.22 元，也較首季大增逾 69%，而訂單能見度直到年底，第三季旗下 PCB 鑽孔機廠總格又將公開發行，第四季登錄興櫃，朝 IPO 方向邁進，利多不少。



集團董事長廖文嘉年初就以個人名義，在 14 元以上積極增加恩德持股，雖近月股價下挫至 13 元現增價附近，但僅以 13.33% 持股恩德即認列合併營收的事欣科，正好逢低參與增資，日前即宣布將最高將吃下 9 成共 1.8 萬張恩德現增，要將總持股比例提升到 2 成以上。



因恩德直到上週現增繳款期間，股價持續壓在 13 元附近，最低甚至來到 12.9 元價位，在 8/14 除息 0.5 元後也貼息，使小股東認購意願降低，因此，最後事欣科認購到 1.59 萬張持股，佔總現增數量比例也有 8 成，對其總持股一舉增加到 19.95%，共斥資逾 2 億元。



恩德週二 (28 日) 股價在現增完成之後出現較明顯的漲勢，最高來到 13.4 元價位，上漲逾 3%。