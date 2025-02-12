遠傳前進MWC大會 展示5G Advanced差異化連接服務

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2025-02-12 17:22

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2025 世界通訊大會 (MWC) 即將登場，遠傳 (4904-TW) 前進 MWC 大會，並由網路技術暨營運群執行副總郭峻杰親率技術團隊參與盛事，並與合作夥伴愛立信共同展出「台北大巨蛋 5G Advanced」差異化連接服務。

遠傳與愛立信共同展出的 5G Advanced 差異化連接最新應用，透過 5G 獨立組網 (SA) 架構、網路切片技術與網路應用程式介面 (API)，提公 5G 用戶獲得超越傳統行動網路效能的差異化連接服務，大幅提升身處大型活動中的 5G 用戶網路體驗。

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台北大巨蛋 2023 年啟用，為提升高話務人流聚集場所網路體驗，遠傳與愛立信於滿場 4 萬人演唱會期間，完成 5G 網路差異化連接測試，相較現有行動網路服務，上行速率可提升約 130%，下行速率則可提升約 198%。

另外，此次測試結合「行動網路定位 API」和遠傳 AI 平台，透過確認使用者行為與所在地點，推播用戶適合的差異化連接服務方案。在驗證過程中，用戶只需透過「遠傳心生活 App」，就能獲得 AI 推薦所在地點適合的連結服務方案，選擇一鍵增強，就能即時獲得客製化 5G 網路服務。

遠傳除與愛立信於 MWC 展示「台北大巨蛋 5G Advanced」差異化連接服務，在展會中也將深入了解最新的技術趨勢與產業動態，更積極與合作夥伴、供應商和同業進行交流並深化合作。

遠傳總經理井琪表示，愛立信是遠傳長期的合作夥伴，過去曾在 MWC 共同展示過 5G 智慧巡邏車、AI 節能網路應用、5G 救護車，此次再度完成以消費者為導向的差異化連接服務測試，為 5G 網路切片應用開創更多元的可能。