【異動股】軍工板塊持續活躍走高 航天通信(600677-CN)漲停

8月28日，軍工板塊持續走高表現活躍，截止發稿，航天通信(600677-CN)漲停報8.83元，光啓技術(002625-CN)漲停報9.38元，安達維爾(300719-CN)漲6.23%報14.32元，長城軍工(601606-CN)漲5.68%報21.20元，海能達(002583-CN)漲5.58%報8.9元，中國動力(600482-CN)漲3.21%報18.67元，中航光電(002179-CN)、中航飛機(000768-CN)、航發動力(600893-CN)、北方華創(002371-CN)等均漲近3%。

消息面上，日前，國務院國企改革領導小組辦公室召開“雙百行動”動員部署視頻會，併宣佈“雙百行動”正式啓動。中信證券分析稱，行動以前期單項試點成果為支撐，全面拓展和應用改革政策及試點經驗，包括航天電子、中航機電係統公司在内多家軍工國企入選，軍工領域混改有望提速。

此外，據人民網報道，國家知識產權局辦公室與中央軍委裝備發展部辦公廳聯合發佈了《國家知識產權局辦公室中央軍委裝備發展部辦公廳關於確定首批知識產權軍民融合試點地方的通知》，確定江蘇省、福建省、山東省、湖南省、廣東省、重慶市、四川省、陝西省、甘肅省、四川省成都市、上海市闵行區、山東省煙台市、湖南省長沙市為首批知識產權軍民融合試點地方。試點期限為期3年，自2018年8月至2021年7月。

廣發證券指出，軍工行業基本面與板塊走勢背離，具有較好基本面和行業空間的龍頭公司，以及具備估值優勢的標的在目前市場環境下具備較好的投資價值。短期來看，若市場風格變化帶來板塊反彈，龍頭公司具備較好彈性和流動性;中期來看，年内第二輪下跌後具備估值優勢成長公司、船舶製造板塊具有中長期配置價值：低估值成長：目前，行業内龍頭公司和部分民參軍公司估值具有較強安全墊，迎中期佈局良機。

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