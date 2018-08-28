陸股終見反彈 分析師：投資人心存懷疑 尚未歸隊

中國大陸股市目前估值便宜、政策做多，但投資人還未因此順利歸隊。

據《彭博》報導，過去一週大陸股市的反彈並未緩解投資人擔憂，即使本益比低到只有 10 倍，指數接近 2016 年的崩盤後低點，成交量仍然低迷，接近 4 年來的低點。

週二 (28 日) 開盤後上證指數在平盤附近震盪，成交量未見起色。

瑞銀集團 (UBS Group AG) 香港財富部門亞太區投資長 Adrian Zuercher 認為，股市仍可能繼續走低，投資人懷疑現在是否為「價值陷阱」。即使當前見到機會，但如果波動性仍然很高，現階段回到股市就不太具有吸引力。

Zuercher 表示，雖然中國縮減原先的去槓桿計畫，以應對比預期更糟的經濟放緩，但一旦數據好轉，政策仍可能迅速扭轉。而一些風險也非當局能直接控制的，例如貿易爭端，這使得投資人更為謹慎。

陸股先前已跌至 2016 年低點 ((圖表取自彭博)

今年早些時候的經驗教訓顯示，政策驅動的反彈往往不會持久。今年 4 月，上證指數在政府宣布要提振內需後，出現兩個月以來最大的漲幅，但兩天之後漲幅幾已消失殆盡。

上證指數前兩週跌至 2655 點附近，喚起了 2016 年初的悲觀情緒，當時全球因中國經濟可能硬著陸而陷入恐慌，股市出現泡沫破滅，匯市面臨人民幣貶值，在近幾日股市回彈前，投資人依舊憂心人民幣前景。

人民幣自上週之後，終於開始扭轉一路貶值的局面。不過，今年以來其他引發股市下跌的趨勢，如流動性和融資趨緊、經濟數據疲軟、美國對中國商品徵收更多關稅的擔憂，都還未獲得解決。

Zuercher 建議仍先減持陸股，大型上市公司雖然上週以來反彈，但仍然脆弱，銀行和國有巨頭仍將面臨收緊政策的壓力。