伊朗繼續遭孤立 英法荷三國航空公司將叫停赴德黑蘭航線

屋漏偏逢連夜雨。5 月遭美國退出伊核協議後，美國實施了對伊朗的制裁措施，伊朗國內政治經濟形勢急轉直下。此時，其他西方國家也開始孤立伊朗。

據英國每日電訊報報導，英國航空公司 (BA) 的一位發言人周四宣布，該公司計劃在 9 月 22 日最後一班飛往德黑蘭（伊朗首都）的航班結束後，停止飛往伊朗的航線。至於停飛的原因，該發言人表示，是因為該航班目前在商業上是不可行的。

英國航空進一步表示，對於可能造成顧客旅行計劃干擾深表歉意，目前該公司正與合作航空公司討論，為客戶提供重新預定、全額退款或航班提前的選擇。

本月早些時候，美國曾提醒英國必須支持川普政府對伊朗的強硬立場，否則將「面臨嚴重的貿易後果」。

與此同時，法航和荷蘭航空也宣布取消所有飛往德黑蘭的航班。法航最後一班飛往德黑蘭的航班為 9 月 18 日；荷蘭航空上月曾宣布，從阿姆斯特丹起飛的所有航班將於 9 月份停飛。

歐洲三家大航空公司和近日其它跨國巨頭一樣，加入了對伊朗的制裁行列。此前，包括道達爾、西門子、標緻雪鐵龍、戴姆勒、馬士基、空客、安聯等歐洲跨國企業，都限制或中斷了在伊朗開展的業務。

8 月 7 日，美國對伊朗實施了一系列的制裁措施，主要包括：

對汽車行業，在美國市場經營的汽車製造商必須退出伊朗這一全球第 12 大的國內汽車市場；

貴金屬方面，禁止向伊朗出售貴金屬，這將使伊朗的投資者難以在該國貨幣里亞爾貶值時，保護他們的財富不縮水；

在伊朗央行試圖穩定其貨幣時，加大對其的壓力；

航空方面，取消美國民用航空飛機和零部件對伊朗的銷售，不讓伊朗老化的商業飛機得以升級。

其他行業上，禁止美國進口伊朗地毯、開心果和養殖魚子醬。

美國方面還表示，將在 11 月 7 日實施第二階段的制裁措施，主要針對伊朗的石油出口。石油行業是伊朗創造外匯收入的支柱行業，如果制裁生效，可能會對伊朗的經濟衰退造成致命打擊。