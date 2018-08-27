內憂外患 伊朗財長被彈劾下台

面對日益嚴峻的國內經濟形勢和來自美國的制裁壓力，伊朗總統魯哈尼再遇挫折：伊朗經濟事務與財政部長 Masoud Karbasian 被伊朗議會彈劾。

據央視新聞，伊朗國家電視台 26 日報導，伊朗議會當天以 137 票對 121 票，通過了對卡爾巴希安的不信任動議，彈劾了伊朗財長 Masoud Karbasian。此前，其被指數月來對經濟危機處理不當導致國內民眾不滿日益升高。

美國 5 月退出伊核協議後，伊朗經濟面臨的壓力日益增大，本幣里亞爾大幅貶值 50% 以上，物價飆升。美國恢復經濟制裁，也讓該國民眾的恐慌情緒加劇，曾因為伊核協議而出現的經濟紅利，目前也基本消失殆盡，投資者也開始擔心美伊因懲罰措施重啟而發生衝突。

據彭博社報導，伊朗議會議員 Salam Amini 說:

迫使我們彈劾這位部長的原因，是經濟不景氣。今天彈劾他的人，正是一年前投票給他的人。

Masoud Karbasian 也成為本月以來被議會解僱的第二位內閣部長。在美國退出伊核協議，對伊朗祭出第一批制裁措施的幾天後，勞工和社會事務部部長 Ali Rabei 也遭到議會不信任動議的彈劾。7 月，魯哈尼總統還曾解僱了伊朗央行行長，後者被指責在處理貨幣危機時應對不當。

美國制裁重啟、國內經濟形勢嚴峻，使得伊朗強硬派的聲量更大，他們曾反對魯哈尼與西方接觸，也批評魯哈尼政府未能徹底改變伊朗經濟對石油的依賴，且未能有效地創造就業。

Karbasian 遭彈劾後，伊朗總統魯哈尼面臨來自保守派日益增大的壓力，為其帶來帶來又一次沉重的打擊。

伊核協議也曾是魯哈尼標誌性的外交成就，如今美國退出該協議也意味著這一成就的灰飛煙滅。

另一方面，美國將在 11 月對伊朗的石油出口實施制裁，伊朗創造外匯收入的主要來源或將受重創。本月，華盛頓採取了懲罰措施，禁止與伊朗的汽車、礦物和金屬貿易，包括黃金、煤炭、鋼鐵和鋁都在被禁止的行列。