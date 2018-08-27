PCE通膨即將跨越紅線 但Fed一點也不擔心？

美國通膨的一個關鍵指標可能很快達到 6 年來的最高水平，但別擔心，聯準會 (Fed) 的各主要官員都老神在在。

不含食品和能源的通貨膨脹指標可能出現 2012 年以來首次達到 2%。這項指標一般被稱為核心 PCE，它是 Fed 最密切注意的兩個通膨指標之一，也是 Fed 決定是否升息的重要關鍵。

包含食品和能源的總體 PCE 數字在早春就突破 2%，已經達到 6 年來的最高水平。本週四 (30 日) 將會發布最新的數據。

不斷上漲的通貨膨脹過去常常讓 Fed 的領導階層擔憂，透過調高利率向他們認定過熱的經濟澆冷水。但事實並非如此。

從 1990 年代初開始，經過過去 10 年緩慢的經濟復甦，Fed 寧可保持低利率。自動化、網際網路、廉價的中國勞動力和其他因素，已經成為美國和國外通膨普遍疲軟的基本象徵。

自 1991 年以來，美國的通貨膨脹率僅上升 4%，除了 2008 年經濟短暫地陷入 1930 年代經濟大蕭條以來最嚴重的經濟衰退期，在大部分時間中，通膨率徘徊在 2% 到 3% 之間。而不過就在 3 年前，通貨膨脹基本上是零。

鮑爾上週在一次重要講話中表示，通膨水平的變化不再有助於 Fed 決定何時升息。他認為 Fed 需要採取更複雜的「風險管理」策略，該策略遠較「過度通膨」來得重要。

鮑爾上週在一次重要講話中表示，通膨水平的變化不再有助於 Fed 決定何時升息。 （圖: AFP）

然而，過度通膨的跡象並不是那麼明顯，部分原因是 10 年期美國國債的殖利率令人驚訝地仍然低於 3%。標準普爾 500 指數和納斯達克綜合指數等股指甚至回升到創紀錄的水平。

再考量到超緊俏的勞動市場。失業率持續下降，目前處於近 20 年來的最低點 3.9%，但工人工資仍然每年上漲不到 3%。

雖然企業表示，由於關稅和其他供應面不足，他們不得不為原材料和運輸成本支出更多，但他們很難將價格上漲轉嫁給不願意掏錢的消費者。

透過 PCE 衡量的通貨膨脹可能很快就要向 2.5% 或 3% 的方向發展，迫使 Fed 拋棄鮑威爾的漸進式提高利率的方法。鮑威爾堅持認為，即便如此，Fed 必須明白，通膨轉變不僅僅是一種暫時現象。

儘管如此，鮑爾還是準備好繼續升息。9 月下旬的下次會議中幾已確定會升息。聯邦基金利率預計將從目前 1.75% 至 2% 的目標上升至 2% 至 2.25% 的範圍。Fed 的最終目標是漲到 3% 左右。

儘管如此，Fed 升息的速度不會比龜兔賽跑的烏龜快到那裡去。

BMO Capital Markets 首席經濟學家 Doug Porter 表示，「鮑爾的說法只是為 Fed 緩慢但穩定的升息作法精神鼓勵、自我壯膽罷了。」