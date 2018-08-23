聯準會有信心繼續升息 擔心貿易爭端是經濟一大威脅

會議紀要顯示，只要經濟增長處於正軌，聯儲就準備再次升息。聯儲官員認為，如果貿易政策的大規模爭端持久，可能影響企業信心、投資支出和就業。

紀要反映出，與會聯儲官員對美國經濟至少近期內強勁增長很有信心，

「多位（many）與會者認為，如果未來數據繼續支持他們目前的經濟前景，可能很快適合邁出撤除寬鬆政策的又一步。」

「與會者總體預計，進一步循序漸進」升息「將和持續擴張的經濟活動、強勁的市場環境和接近 2% 這一聯儲中期對稱性目標一致。」

「多位與會者重申，實質利率路徑將最終取決於未來的數據，以及數據怎樣體現經濟前景。」

會議紀要沒有顯示，聯準會對進一步漸進式升息有任何猶豫，還提到，

多位與會官員「一致認為，聯儲會議聲明的措辭『貨幣政策立場仍然寬鬆』將很快不再適合。」

同時，聯儲官員暗示了關稅給多種領域帶來的危險。官員們總體仍認為，川普政府的財政政策和就業市場走強支持近期經濟增長。

「全體與會官員均指出，持續的貿易分歧和已提出的貿易措施是不確定性和風險的重要來源。與會者認為，如果出現有關貿易政策的大規模持久爭端，可能對企業信心、投資支出和就業造成負面影響。而且關稅大範圍提高也會削弱美國家庭的購買力」，可能降低生產力和干擾供應鏈。

與會者還提到一些下行風險，包括房產市場大幅疲軟、油價高漲、新興市場經濟體嚴重下滑的可能性。

會議紀要提到，美國和某些地區的貿易關係加劇緊張帶來明顯的市場波動，特別是匯市。美國和歐盟就繼續談判達成一致的消息緩和了雙方貿易爭端，給全球股價提供了一定支持。

紀要公布後，美元急跌，美股漲幅擴大。

標普和納指漲幅擴大，道指跌幅收窄。