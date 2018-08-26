央行年會上 聯準會拒絕對川普屈服

在傑克遜霍爾全球央行年會上，聯準會官員們紛紛表示，川普最近關於聯準會的言論並不會對他們的任何決定產生影響。

達拉斯聯儲主席 Robert Kaplan 認為，「聯準會和我的工作都是在不考慮政治或政治影響的情況下，就貨幣政策做出決定，我相信我們能夠做到。」

堪薩斯城聯儲主席 Esther George 也不覺得川普的話會妨礙他們做出決定的能力：「委員會非常關注國會賦予我們的使命，即努力做出符合經濟增長長期利益的決定。」

聯準會前副主席 Alan Blinder 則表示，聯準會主席鮑威爾要避免對川普針鋒相對的交流，而是應該以行動作出回應，繼續專注於為經濟做出正確決策，以顯示聯準會的獨立性。

此外，摩根大通董事長 Jacob Frenkel 也在接受彭博電視採訪時稱，「我確信，聯準會不會背離其非常負責任的策略。在政治上，抨擊聯準會的言論在短期內可能具有吸引力，但實際上，這並不會改變任何事。」

上周五在共和黨大額捐助者的募款活動上，川普抱怨最近聯準會升息，其稱本期望現任聯儲主席鮑威爾能推行廉價貨幣政策。

在周一接受路透採訪時，川普還表示，聯準會應該更寬鬆，他的政府在很賣力地進行貿易磋商，對其他國家強硬，「我們會贏的」，但這期間「我應該從聯準會那裡得到一些幫助。」並且川普稱，如果繼續升息，他會批評聯準會。

而截止目前，聯準會主席鮑威爾並沒有對川普的言論作出任何公開回應。

『新聞來源／華爾街見聞』