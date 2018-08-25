金價持堅 因美元受美聯儲主席鮑威爾鴿派講話拖累下跌

路透紐約/倫敦8月24日 - 金價周五上漲，因美元承壓，市場觀察人士將美國聯邦儲備委員會(FED/美聯儲)主席鮑威爾給出的美國貨幣政策方向線索解讀為鴿派。

美元疲弱，因鮑威爾在懷俄明州傑克森霍爾講話稱，美聯儲穩步加息是保護美國經濟覆蘇，保持就業盡可能強勁地增長，保持通脹受控的最佳方法。

“聽上去美聯儲開始有點傾向於鴿派，這將美元現在的東風帶走，”Sprott AssetManagement資產組合經理Shree Kargutkar稱。

1743 GMT，現貨金漲1.8%，報每盎司1,206.14美元，本周升 1.9%。美國12月期金收高19.30美元，或1.6%，報每盎司1,213.30 美元。

本周美國總統特朗普的兩位前顧問處於法律困境，凸顯美國政治的不確定性，令美元承壓，盡管美國貨幣政策趨緊。

周四發布的路透調查顯示，分析師預計美國今年再升息兩次，明年將升息兩次。美聯儲的下次會議在9月25-26日。

上周的數據顯示，截至8月14日當周，貨幣經理和對沖基金連續第六周增加黃金凈空頭頭寸，凈空頭頭寸數量再創歷史新高。

現貨銀漲2%，報每盎司14.76美元，基本持平於上周的收盤水平。鉑金漲1.9%，報789.50美元本周收高近1%。鈀金漲1.9%，報每盎司932.99美元，稍早觸及7月26日以來最高的939.25美元。本周升逾2%。

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