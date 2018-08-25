阿里電貿墨西哥合作商戶數目未達標

墨西哥與中國最大電子商貿平台阿里巴巴簽訂合作協議一年來，負責招攬當地出口商參與平台的商界組織Promexico主管Carlos Alvarez稱，暫時已有24間墨西哥公司願意付費，作為平台參與商，即是可以通過平台，出口商品至中國或其他國家，但仍未達至指標。

去年9月，墨西哥與阿里巴巴簽訂合作協議，後者願意打造專門幫助墨西哥中小企把產品銷往中國的電子批發平台。當時，阿里估計至少有100個商家參與，才可以正式推出有關的批發平台。

Alvarez指出，Promexico工作是遊說中小企參與計劃，但情況未如理想，因為願意參與的商戶擔心運輸與保險成本高昂。不過，他有信心商戶一旦參與，勢必發現得多於失。

阿里發言人表示，為了爭取墨西哥商界參與，集團在2017年11月至2018年3月期間，曾經把參與費用減半。Alvarez披露，正遊說阿里重新推出上述半費優惠，而Promexico願意為參與商支付其餘一半的會員費。

來源：信報

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