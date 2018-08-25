2大因素令國際油價上揚

路透紐約8月24日 - 油價周五上漲逾1%，結束了數周連跌，因有跡象顯示對伊朗的制裁可能限制全球供應，且貿易戰可能不會抑制中國對美國原油的需求。

布蘭特原油期貨收高1.09美元，或1.5%，報每桶75.82美元。美國原油期貨上漲0.89美元，或1.3%，收報每桶68.72美元。

美國原油在連續七周下跌後，本周上漲逾4%，布蘭特原油在連跌三周後上漲5.3%。

“兩大原油指標都有望結束持續數周的跌勢。這主要是因為在伊朗供應短缺的局面出現前，基本面前景收緊，”倫敦經紀公司PVM Oil Associates分析師Stephen Brennock表示。

消息人士對路透表示，在中斷兩個月後，中國聯合石化將於10月恢復對美國原油的采購，這可能在一定程度上緩解對中美貿易戰升級可能令經濟成長放緩，並打壓原油需求的擔憂。

交易商表示，對墨西哥新政府不會就北美自由貿易協定(NAFTA)與美國達成雙邊協議的擔憂也令市場承壓。彭博援引兩位熟悉談判情況的消人士的話報導稱，圍繞石油和天然氣行業開放的爭議阻礙了談判的進程。

與此同時，對全球原油供應的擔憂加劇，因有跡象顯示，美國對伊朗的制裁正在抑制原油出口。

“第三方報告顯示，8月上半月伊朗油輪裝船量較7月減少約70萬桶/日，若該數據得到證實，將超過多數預期，”美國投資銀行富瑞金融周五稱。

能源咨詢公司FGE預計，到2019年年中，伊朗的原油和凝析油出口量將降至100萬桶/日以下。

美元指數起到了推動作用，紐約瑞穗期貨主管Bob Yawger說。美元兌一籃子貨幣周五下跌，推振原油等以美元計價的商品價格。

美元下跌，因美國聯邦儲備委員會(美聯儲，Fed)主席鮑威爾表示，穩步升息是保護美國經濟覆蘇的最佳方法。

美國能源服務公司貝克休斯稱，本周美國活躍鉆機數減少九座至860座，為2016年5月以來的最大降幅。

更多精彩內容

請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn)

財華香港網 (http://www.finet.hk)或

現代電視 (http://www.fintv.com)